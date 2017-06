Expulsada por Robar

CHIHUAHUA.- Los trabajadores del Colegio de bachilleres no perdonaran a l Gobernador Javier Corral el robo de 30 millones de pesos de sus cuotas laborales, para destinarlos al gasto corriente de la institución.

Este lunes la Directora Teresa Ortuño deberá llegar por lo menos a las cinco de la mañana si quiere entrar a su oficina, porque el Sindicato de Trabajadores del Cobach montará un bloqueo para que la funcionaria no pueda pasar .

José Acuña, líder del Sindicato mencionó que Ortuño y su colaborador Jorge Manzanera, no podrán entrar a las instalaciones en represalia por el desvio millonario que hizo al dinero de los trabajadores.

Descartó que se vayan a suspender clases porque que no quieren afectar a los alumnos, pero a Ortuño no la quieren más en la Dirección General porque no ha regresado el dinero de los trabajadores.

Colegio de Bachilleres aumentó ya en 240 pesos por estudiante las cuotas de inscripcion, como estrategia para recuperar el dinero malbaratado de los trabajadores.

