CIUDAD JUAREZ.- El periodista Héctor González acusó al alcalde Armando Cabada de mentarle la madre y amenazarlo.

Gonzalez dijo que ya presento denuncia ante el Ministerio Publico por el asunto y exigió garantías para cumplir su trabajo.

El caso se tornó político por González es conductor de noticias que opera como vocero oficioso del Gobernador Javier Corral.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía local que maneja a sus anchas el gobierno estatal.

Cabada contesto sobre en Facebook en un texto que a continuación se reproduce.

Solo para aclarar. Ayer me topé con Héctor González, el conductor de Televisa Juárez y en su cara, de frente, le hice saber que era un mentiroso y difamador al constantemente atacar a mi persona sin ningún fundamento. ¿Y por qué no se compara con hechos? Los logros de ésta administración con las anteriores a las que él protegía con su silencio y que aparte se beneficiaba con esa complicidad. Esta es la primera y última vez que hago referencia a Héctor González, una persona de su nivel y clara asociación con los que han hecho tanto daño a Juárez no merece darle mas importancia. Nosotros, la mayoría, vamos bien.

