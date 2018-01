CIUDAD JUAREZ.- La corrupción, voracidad, mentiras y cinismo, han hecho de las elecciones de 2018 una hilarante Ensalada de Porros donde la propuesta electoral consiste en demostrar quien es mas perverso, manipulador y loco.

Este párrafo que repite la tragedia política que se replica en todo el país, parece escrito en los medios de Chihuahua, pero es en realidad del periodico El Piñero de la Cuenca de Veracruz:

“El discurso basado en el Duartismo ya no le rinde frutos al gobernador, se le agotaron las excusas para intentar justificar los nulos resultados a más de la mitad de su mandato. La falta de voluntad es notable, pues el único objetivo de Miguel Ángel Yunes es la continuidad familiar”.

De Chihuahua ya se ha dicho con sobre los dislates de Javier Corral, que ahora metido en su papel de Lenin colecta firmas de apoyo entre empresarios proveedores de su gobierno y quiere embarcar a todos los chihuahuenses en una incendiaria revolución bolchevique que solo existe en su mente retrógrada.

Pero nadie se quiere quedar atrás. La sensual stripper y candidata a Presidenta Municipal de Caborca, Patty Azcagorta, se quitó los calzones y brassier para abrir su campaña electoral por el partido Movimiento Ciudadano.

Por su parte, Ricardo Anaya del PAN, llevó a su niño a la escuela como hace cualquier ciudadano y desde entonces no lo bajan de mamón y tarado porque ahora nadie duerme, pendiente de cuando vaya a recogerlo.

Mientras, Antonio Meade recluta vándalos panistas para descarrilar al candidato que muchos llaman Canaya, por traicionar a todos para llegar a donde está.

Incluso el senador panista Ernesto Cordero se unió al baile y pidió a sus correligionarios que no abandonen el PAN por rechazo al odioso Ricardo Anaya, porque finalmente, no hay mal que dure cien años.

El Peje no cede en su pleito con Miguel Angel Yunes (el del reloj de 6 millones) al que compara con Javier Duarte y que en gira por Veracruz tiene programada este jueves una guerra publica contra el gobernador panista , quien en compañía de su hijo -orgullo de su nepotismo que quiere relevarlo en el cargo- ha prometido desenmascarar la corrupcion de AMLO por recibir dinero de Javier Duarte cuando era gobernador de Veracruz y que ahora se encuentra preso por ratero.

Para terciar, Duarte pide a los dos agitadores que por favor no lo metan en sus pleitos.

Nos esperan seis meses de impactantes revelaciones y risa loca.

#Yunes Totalmente falso que el reloj que me compré haya costado 6 mdp. Me costó 200 mil y lo compre con lo que me paga la delincuencia organizada, y no con lo que he robado a #Veracruz

¿Ven la diferencia? pic.twitter.com/VDTB6XFVRL

— AnonymouS 🇲🇽 (@NewHacktivist) January 2, 2018