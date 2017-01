El Monstruo Dormido

Jose Luis Rodriguez Chavez

Hace tres décadas en esta frontera me tocó ver y participar a convocatoria de los panistas, en marchas, mítines multitudinarios, toma de casetas de peaje y del puente internacional Córdova Américas. Apenas lo comentaba esto, era cuando había ideales en ese partido político de lucha contra el mal gobierno. Era cuando idealistas blanquiazules sumaban a una sociedad irritada por los robos electorales. Era cuando Pancho Barrio, no se quitaba aun la máscara y Javier Corral con su discurso incendiaba a las masas que se congregaban en las afueras de la presidencia municipal. Era cuando Juárez marcaba la vanguardia a nivel nacional en un despertar ciudadano. Más de diez mil personas nos congregábamos, sin telefonía celular, menos internet y con los medios de comunicación controlados por el PRI gobierno.

De las últimas convocatorias masivas en México, han sido sustentadas en el centro del país, para ser más exactos en la capital, hoy CdMx. Muchas de ellas manifestándose por los 43 normalistas desaparecidos, pero la que causo revuelos fue la convocatoria de los estudiantes politécnicos en septiembre de 2014, casi a la par de los 43.

Los estudiantes politécnicos se dieron cita por la modificación de una ley orgánica interna al Instituto Politécnico Nacional (IPN, de donde soy orgullosamente egresado), en cuestión de 72 horas más de 200 mil estudiantes marchaban por las calles de la CdMx, sorprendiendo al sistema político mexicano y a muchos más. Recuerdo al actual secretario de gobernación Miguel Osorio Chong, salir del “bunker” de Bucareli y participar en mangas de camisa en el templete estudiantil para calmar los ánimos. Luego la renuncia de la directora de esa institución educativa Yoloxochitl Bustamante (recomendada de Margarita Zavala en el sexenio de su esposo) a dos semanas de iniciadas estas manifestaciones y la marcha atrás en el reglamento orgánico del IPN, motivo del malestar estudiantil.

Hace tres años se realizó una marcha en esta frontera por la homologación del IVA, y si bien participamos un par de miles de ciudadanos, la gran mayoría fueron motivados (acarreados) por el pago de horas extras de algunas empresas maquiladoras participantes. Cuando en aquel entonces la presidenta del AMAC, señalaba que esa industria abandonaría esta región por ese hecho.

La tarde de ayer viernes por la tarde noche participe en una marcha convocada desde las entrañas de la UACJ. Mencionaron que habría académicos reconocidos de la izquierda, que no los ubique en esta acción, mi sorpresa fue participar con una masa estudiantil de jóvenes muy dinámicos. Si hombres y mujeres en una cantidad de 400 personas aproximadamente, marchamos o más bien caminamos ante un clima gélido del asta bandera al puente Córdova Américas, ahí donde termina México. Todo esto motivado por el gasolinazo y el mal gobierno. En calma y organizadamente el contingente avanzamos a las 5:30 pm a nuestro destino, donde el prepotente personal aduanal no les quedo otra más que esconderse y por más de una hora no realizar su trabajo rutinario, la aduana se volvía un recinto ciudadano, con cientos de autos que regresaban a esta frontera y con claxon apoyaban esta acción. Todo esto ante la presencia de unos pocos elementos federales, porque ni los dos o tres militares que por ahí deambulan se miraron.

Despertara el “monstruo” ciudadano juarense dormido, que en los ochentas cimbro la región y dio nota internacional, ante la censura local o solo fue una manifestación más para desentumir la cabeza?

p.d Aun recuerdo los mítines a los que me llevaba mi papa en 1968, en la capital del país cuando rondaba por los 11 años de edad.

Comentarios