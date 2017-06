El Cartel Maruchana

CHIHUAHUA.- Policias MUnicipales pusieron al descubierto el entramado delictivo que controla la Polica Municipal.

Expusieron las ligas del Subdirector Roberto Leyva con el hampa y la distribución de droga a través de su hijo, ademas de diversas irregularidades que mantiene la policía al servicio de la delincuencia.

Los inconformes explican el bajo nivel operativo de la corporación y el mal estado administrativo de las fuerzas de seguridad que impiden combatir la delincuencia.

La denuncia es enviada a la alcaldesa Maru Campos, que no tiene la mas remota idea de la corrupcion que azota en su gobierno y el alarmante nivel de delincuencia que sucede en Chihuahua.

LIC. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVAN

PRESIDENTA MUNICIPAL CHIHUAHUA

ING. GILBERTO LOYA CHAVEZ.

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Ante Ustedes respetuosamente, nos atrevemos a comparecer a través de éste medio y de manera anónima ante el temor a represalias, pan de cada día en la corporación municipal a la cual pertenecemos y de la cual son Ustedes los mandos de mayor jerarquía, motivo por el cual de manera desesperada solicitamos su intervención, consientes que ante la carga de trabajo que desempeñan, no conocen de todas las irregularidades que existen en la D.S.P.M, siendo estas factores importantes que no han permitido el trabajo cabal de prevención y combate a la delincuencia, la cual tiene azotada a la ciudad más allá de lo que Ustedes saben. Pues en el caso de Usted Señora Alcaldesa, le hacen llegar información totalmente incompleta, a través del C. Director, y todo esto finalmente gracias al C. Subdirector Inspector General ROBERTO LEYVA ESCOBAR, recordándole que esto que escribimos, en su momento nos hizo llegar a nuestros domicilios en tiempos de su campaña, un folleto donde nos prometió que las cosas iban a cambiar en la DSPM, que se iba a dignificar el trabajo de los policías; si no lo recuerda LIC. Campos, busque con su equipo de campaña ese folleto, en nuestras manos obra y vea los compromisos que hizo, votamos por Usted, y por eso con la esperanza de que mejoraran las cosas aquí en la corporación, sin embargo nuestra sorpresa se dio el mismo día que Usted tomo protesta, pues con las políticas que se empezaron a implementar por parte del Sub-inspector LEYVA, al poner como coordinadores y jefes de servicio a personas que no gozan de una mínima autoridad moral, y otros que por su ineficiencia y prepotencia con la que tratan al personal, además de que todos los jefes de servicio tanto en la zona norte como en la sur, se hacen rodear de policías incondicionales, a los cuales les dan permisos para faltar a diestra y siniestra, además los tienen en sectores de los cuales nunca los mueven, y que incluso en los turnos de noche se van a dormir a sus casa. Sin dejar a un lado el saqueo de combustible de las unidades de manera continua, y eso lo puede comprobar cualquier persona, sin necesidad de un control sofisticado. Fallando aquí notoriamente el área de control vehicular.

En otro orden de ideas, ¿Saben Usted y el Señor Director porque no somos invitados a cursos de actualización los policías municipales a otros países? nos referimos a cursos de calidad, cursos impartidos por el F.B.I por ejemplo, como lo hacen en la F.G.E o en la Comisión Estatal de Seguridad (antes P.E.U), permítanos decirles a Ustedes que no basta con la preparación que se nos da en la Escuela de Policía, pedagógicamente andamos por los suelos. Alguna vez fuimos la mejor Policía de Latinoamérica, ahora no somos ni la sombra de ello, pero ¿Saben Ustedes la razón? Bien, sí no lo saben, se lo vamos a decir, esto se debe gracias al Policía Primero MIGUEL MORENO ROJAS, sí, así es, y ¿Por qué? porque pues nada más y nada menos que en el año 2004 se dio inicio al expediente 2004/133-2-1, derivado de la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de MORENO ROJAS y el también el policía LUIS MORALES MARTÍNEZ, según dicho en el expediente EMF 261/2003, esto en perjuicio del C. JUAN ANTONIO ORTÍZ RIVERA, por lo que la CEDH emitió la recomendación 006/2004, y al no acatarse ésta, se dio vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la cual emitió la recomendación 069/2004, a la cual tampoco se le dio cumplimento por quien entonces era Director de la DSPM. Motivando todo lo anterior que ante el incumplimiento de ambas recomendaciones contra el Policía Primero MORENO ROJAS, el asunto se fuera hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien acordó entre otras sanciones, que no se le dieran cursos de capacitación a nivel internacional a la policía municipal de Chihuahua, pues en franco desacato a las recomendaciones, nunca sancionó a MORENO ROJAS y MORALES MARTÍNEZ, esto por que hace poco Usted señor Director declaro que la Policía Municipal estaba en ceros, en cuanto a lo relacionado con Derechos Humanos, que no lo sorprendan Señor Director, si Usted no se había preguntado por qué nadie nos toma en cuenta a nivel internacional y hasta nacional para cursos de capacitación profesional, aquí está un por qué, además no obstante lo anterior, MORENO ROJAS cuenta con la total protección y apadrinamiento del Sub-Inspector LEYVA, pues existe un incidente que se dio y en el cual participo el Policía Segundo ÁNGEL HERRERA GALAVIZ el cual fue amenazado por MORENO ROJAS, pues se atrevió a detener a dos policías incondicionales de este por andar en estado de ebriedad, armados y no atender las indicaciones del Policía Segundo HERRERA GALAVIZ, por lo que los puso bajo arresto, llegando MORENO ROJAS a la comandancia y los sacó de las celdas sin más, teniendo un altercado verbal los dos elementos, preguntamos, ¿No fue suficiente el abuso contra quién resultó afectado en la recomendación y ahora va contra sus compañeros? ¿Tan bien está con el Sub-Inspector LEYVA?, definitivamente no hay como ser amigo de los jefes, otro coordinador que debe ser revisado es el Sub-Oficial FRANCISCO MENDOZA, coordinador del Distrito Villa, pues no conforme con su incapacidad táctica y operativa, tiene una política un tanto extraña hacia el personal a su cargo, esa política es que pone en jaque a unos contra otros, ¿Cómo? muy fácil, a los policías va y les dice que los clases y jefes hablan pestes de ellos, y a los clases y jefes les dice lo mismo de los policias, además de que les pide que nos traten con la punta del pie (todo esto comprobable). Los compadrazgos están a la orden del día, así como la pasión por el futbol que tienen todos nuestros jefes, desconocemos si Usted la tiene Señor Director, pero de Usted para abajo, es tanta que el servicio se ve afectado, si no lo cree, investíguelo y compruébelo, y vera por Usted mismo. Nos preguntamos por qué no vemos su autoridad ni su presencia Señor Director, por qué dejar que el Sub-Inspector LEYVA haga y deshaga, ¿Qué acaso no es Usted el jefe y quién gira las directrices que normen el actuar de la DSPM?, ¿Sabían Usted y la Señora Alcaldesa todo esto?

¿Dónde quedó el compromiso que hizo Señora Alcaldesa en ese folleto de campaña que nos hizo llegar hasta nuestras casas y los cual nos motivo a votar por Usted? Ante el hartazgo del entonces Director y hoy casi prófugo de la justicia HORACIO SALCIDO CALDERA, habremos salido de Guatemala para ir a guatepeor?. Esto, por que no se van policías con 35 años o más de servicio y que ahora fungen como coordinadores, pues nada aportan al buen funcionamiento de la corporación (por ejemplo ALFONSO PORRAS MUÑETON). Por que hay policías de primera, segunda y hasta tercera.

También otro nefastísimo, es el Policía Primero RAMÓN CRUZ FRÍAS, quien ha llegado incluso a agredir físicamente a compañeros en defensa de su hijo, quien tiene vínculos con el crimen organizado (específicamente narcomenudeo), ya trataron de ejecutarlo hace tiempo cerca de la comandancia donde se refugiaron los dos (padre e hijo), luego de dispararles a los sicarios que los perseguían, y hace poco CRUZ FRIAS agredió físicamente a dos compañeros del distrito Colón, que atendieron un llamado de un vecino del Primero FRÍAS, quien salió y pateo a una compañera que tenía detenido a su hijo, pero ¡Oh sorpresa! vino en su rescate MORENO ROJAS y luego los malos y tontos fueron los compañeros que acudieron a atender dicho llamado.

La pregunta obligada es, ¿Con jefes así para qué queremos enemigos? Triste y lamentable verdad es ésta. Están en casa nuestros enemigos. Los que esto escribimos y denunciamos, sirve para invitalos de manera atenta y respetuosa a que vengan un día aquí con nosotros, que se suban en una unidad y conozcan de nuestra viva voz todo esto que les estamos manifestando, además que comprueben todas las muchas carencias que tenemos de equipo incluyendo papelería (fundamental para desempeñar nuestra labor), llantas y refacciones para la unidades, entre otras más. En verdad, venga y compruebe Señora Alcaldesa, el estado que guardan las llantas de muchas unidades, lo cual pone en riesgo la integridad de quienes las manejamos. Hay falta de supervisión y liderazgo dentro de la corporación, pero abunda el compadrazgo, ese está presente en todos los turnos y distritos que conforman la DSPM.

Dirigimos esta carta a Usted Señora Alcaldesa por que hizo un compromiso de mejorar y dignificar a la corporación, y a Usted Señor Director por que es quien debe dirigir a la institución a través de la Subdirección, y ésta a su vez, a través de las coordinaciones de los distritos, y no dejar todo en manos del Sub-Inspector LEYVA, ya que gracias a eso estamos en la situación que nos obliga a denunciar lo presente. Tenemos la esperanza de ser escuchados, pues nada de lo aquí expresado es mentira, todo es comprobable, solo hay que venir y bajar al ruedo, ya con anterioridad el Sub-Inspector LEYVA hizo reuniones con los turnos y en las cuales se nos pidió que nos abriéramos y dijéramos lo que pasaba en la corporación. Sin embargo no somos tontos, pues las represalias se dan porque se dan, hubo quien escucho a éste decir “Estos pendejos hasta creen que les voy a hacer caso” (disculpen el lenguaje soez, pero así se dijo), esto luego de una de esas reuniones con uno de los turnos.

Señora Alcaldesa, Señor Director, así un poco de las cosas que se viven día a día dentro de la DSPM, hay más, mucho más por contar, todo es que quieran destapar la cloaca y dejan salir todo. Profunda tristeza nos daría que esto quede en saco roto, no lo merecemos, de ser así Chihuahua tendrá una Policía mediocre y amagada, no por el crimen organizado, si no por sus propios jefes y mandos.

Agradecemos su atención, y esperamos que éste escrito no sea en vano, esperamos ser escuchados y que nuestras inconformidades sean comprendidas, para poder hacer mejor nuestra labor de servir y proteger ésta ciudad con la cual nos comprometimos.

ATENTAMENTE.

POLICÍAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.

