El Arrancadero

En la OPINION de Jose Luis Rodriguez Chavez.



Las diferentes cuadras se preparan para llevar a los mejores al hándicap 2018. La carrera más espectacular y con más expectativa se desarrollara a mediados del siguiente año.

Por el lado tricolor por más que buscan a los mejores en su cuadra, simplemente no logran encontrar quien pudiera dar la sorpresa. Sus mejores piezas son sacrificables Miguel Ángel Osorio Chong, no aguantaría como jockey sobre el tricolor, la velocidad necesaria, podría reventarlo sobre el camino. Lo mismo pasaría con José Antonio Meade Kuribeña, el simple hecho de estar en la misma cuadra. Ante estos hechos preparan de jockey emergente a Luis Videgaray Caso, pretendiendo el respaldo de la cuadra de ganadora del hándicap de los Estados Unidos. Otros más de esta cuadra, pequeños jockeys se quedaran sin posibilidad de participación, como Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México. Les pesa demasiado el nombre del triunfador de esa competencia en 2012. Enrique Peña Nieto

La cuadra blanquiazul, con dos favoritos una dama y un joven jockey, ambos con posibilidad de entrar en la recta final, pero con dificultad de lograr ser los primeros en llegar a la meta. Margarita Zavala de Calderón y Ricardo Anaya Cortes. La primera con el bagaje de aciertos y desaciertos de su marido y el segundo muy joven aun para montar en esta gran competencia. Rafael Moreno Valles, se mueve mucho en la cuadra pero sin la menor oportunidad. Otros más han quedado en el rezago. Entre sus errores y a la baja en sus momios en las apuestas, su relación con la cuadra tricolor, pactos y reformas que no han logrado satisfacer a los aficionados. Sin embargo tratan de fincar su fortaleza en anteriores hándicaps donde han triunfado, 2000 y 2006. En el hándicap de principios de siglo, donde lograron arrasar con su jockey Chente Fox(hoy fuera de esa cuadra albiazul).

La cuadra amarilla sin posibilidad alguna de lograr un triunfo, hoy con un jockey que pretende ser quien monte, nos referimos a Graco Luis Ramírez Garrido Abreu entrenado en el estado de Morelos, pero con mucho peso corporal para montar. Esta cuadra está pendiente de unirse a la blanquiazul u otra que les dé oportunidad, ante el escás de participantes con posibilidades. Actualmente la cuadra amarilla ha perdido demasiado terreno, ante la vacilación del rumbo que ha tomado en las competencias.

La cuadra MORENA, con el jockey que ha sido derrotado en los anteriores hándicaps, por las cuadras albiazul y tricolor, pero esto lo ha fortalecido para esta su última participación y posibilidad fuerte de triunfo. Andrés Manuel López Obrador, se ha mantenido por más de una década como favorito de una importante parte de los espectadores y hoy estrenando cuadra. En los momios es el jockey a ganar.

De las cuadras independientes, se mueven varios jockeys Miguel Ángel Mancera Espinoza, Jaime Rodríguez Calderón (Bronco); Gerardo Fernández Noroña, Pedro Ferriz Decon y quizá otros más. Pero quien viene con su cuadra árabe y puede venir y arrancarle el triunfo a MORENA, es el jockey Carlos Slim Helu. Quien se tutea y es socio del ganador de la cuadra de Estados Unidos, Donald Trump. Este con posibilidades amplias de correr toda la pista sin desbocarse, a buen trote y el apoyo y asesoría de muchas cuadras. Quizá esta fuera la sorpresa AMLO vs SLIM, en la recta final.

Por lo pronto AMLO en el arrancadero, nervioso, pujante y firme.

