CARACAS.- Venezuela vivió una amarga Navidad y la escasez de comida augura un amargo y turbulento 2018.

No hay nada que comprar en los pocos supermercados que quedan. Falta gasolina en este país ricamente petrolero, no hay dolares, los vuelos se han reducido a la mitad, el transporte está en colapso por falta de combustible y no hay reparto e despensas que antes regalaba el dictador Nicolas Maduro.

En respuesta, el régimen Chavista ha culpado al fascismo internacional y Estados Unidos.

La hambruna ha desatado una serie de revueltas en todo el país y el 75 por ciento del comercio ha cerrado sus puertas ante le ordenanza del gobierno para que bajen los precios.

Los comerciantes entraron en quiebra al no poder absorber el costo para volver a surtir los anaqueles.

En tanto, aumentaron los países que comenzaron a cerrar sus puertas diplomáticas al gobierno de maduro que se baja de su discurso de culpar a los demás del desastre que tiene en la economía nacional.

