CIUDAD JUÁREZ.- Dos hombres fueron asesiandos en u calles del centro de la ciudad.

Los dos tenían huellas de haber sido salvajemente golpeados y torturados.

No estaban amarrados y no portaban identificaciones, por lo que no se supo sus identidades.

Los cuerpos estaban tirados en las calles Mauricio Corredor y Jesús Escobar.

