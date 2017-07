Discriminación en Ómnibus

CIUDAD JUAREZ.- Un chofer de Ómnibus de México cometió un atropello contra pasajeros en silla de ruedas.

Sucedió durante la madrugada en la carretera Chihuahua, cuando el camión 5175 procedente de Juarez desbieló en Sacramento.

Eran las 3 de la mañana y el chofer dijo que debían bajar y esperar dos horas para un camión de relevo.

En ese lapso, el chofer enfureció cuando una anciana le pidió ocupar el asiento delantero para su hija en silla de ruedas.

El conductor monto en furia y les dijo que no y que además tendrían que esperar hasta las 6 de la mañana para que llegara la otra unidad, lo que finalmente sucedió en el Omnibus Plus.

“El desgraciado es un chilango y no entendemos porque reaccionó así tan molesto y no tuvo criterio para ayudar a la pobre señora mayor y su hija discapacitada. Donde está el servicio PLUS de Ómnibus de México? Que tipo de choferes tienen contratados? expresó Catalina Trillo, una de las pasajeras afectadas.

