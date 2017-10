Diputada Viral

CDMX.- Que lo sepa el mundo.

La diputada juarense Cristina Jiménez es una visionaria legisladora enamorada del marketing, que se mueve como pez en el agua en las altas esferas de la política azteca.

Su trabajo legislativo por los juarenses se desconoce, pero su fulgurante rostro aparece tapizando las carteleras de la Gómez Morin y otras avenidas principales, aunque también le mete billete para promocionar su imagen en las redes.

Cristina no pasa desapercibida en ninguna reunión política. Sus atractivos visuales saltan a la vista.

Recientemente apareció su curvilínea silueta al lado del primer ministro canadiense Justin Trudeau, con quien se tomó varias selfies en corto tras la sesión solemne del viernes en el Senado.

Cristina no desaprovechó el momento y promocionó su imagen las redes hasta hacer viral ese momento en que intercambia cálidas miradas a los ojos con el primer ministro canadiense.

La legisladora juarense por el PAN vive un electrizante segundo aire tras su divorcio del también conocido político Cruz Perez Cuellar y ahora su potencial y talento innegable le abren un futuro político exitante.

Let's continue talking #Nafta between MEX-CANADÁ and create a better exchange, welcome Prime Minister @JustinTrudeau #Chihuahua active pic.twitter.com/XC26oM8Iuz

— Cristina Jiménez (@CristinaJM2015) October 13, 2017