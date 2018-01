CDMX.- La Policia de Miguel Angel Mancera esta entre graves acusaciones por el caso de joven estudiante golpeado y desaparecido.

Marco Antonio Sánchez Flores de 17 años fue detenido cuando tomaba una fotografía muy cerca Metrobús Rosario. Los policias lo golpearon y se lo llevaron en una patrulla.

El detenido joven fue acusado de asaltar a otro joven a quien en realidad sólo le había tomado una foto. Aunque la persona que posaba para la foto negó haber sido asaltada, los policías siguieron con la acusación por lo que Marco Antonio decidió correr. Los policías lo alcanzaron dentro de la estación del Metrobús Rosario y lo golpearon. Un amigo le tomo una foto en ese momento.

Los oficiales esposaron a Marco, lo subieron a una patrulla y se lo llevaron. Roberto pregunto a donde lo llevarían. Ellos respondieron que sería trasladado al Ministerio Público 40 ubicado en Azcapotzalco.

Los padres de Marco fueron avisados y acudieron a esa agencia pero no lo encontraron. Policías que lo detuvieron se habían comunicado para decir que lo habían dejado ir. No pudo levantar denuncia porque no habían pasado 48 horas de su desaparición.

Ciudadanos se manifestaron este domingo, en la zona del Ángel de la Independencia para exigir la aparición de Marco Antonio. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Mexico pidió que se indague el caso como una desaparición forzada.

Los cuatro policías involucrados en la desaparición fueron detenidos.

Se trata de un arresto interno. Los agentes no han sido presentados ante el ministerio público, y no hay cargos formales en su contra.

En conferencia de prensa anunciamos las acciones emprendidas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a fin de coadyuvar en las investigaciones del caso del joven de 17 años. pic.twitter.com/OGVgkSIwPr — SSP CDMX (@SSP_CDMX) January 28, 2018

Hace unos minutos la @SSP_CDMX salió a dar este inverosímil mensaje donde dice absolutamente nada. Lo único que queda claro es que están protegiendo a sus elementos. #DóndeEstáMarcoAntonio #MarcoAntonioSánchezFlores pic.twitter.com/t8KasSWP8d — Guruchuirer (@guruchuirer) January 28, 2018

