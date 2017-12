CIUDAD JUÁREZ.- El comité municipal del Partido Acción Nacional tiene nuevo dirigente impuesto por el gobernador Javier Corral Jurado.

Luego de la sesión permanente de la asamblea estatal de anoche, se designó por dedazo a Sergio Madero sin convocar a elección interna.

La mesa directiva quedó conformada por la mafia panista que controla el partido desde siempre. La vicegobernadora y hermana del gobernador, Leticia Corral, Francisco Barrio, Ramón Galindo Noriega y su sobrina Austria Galindo, la ex diputada ex novia del ex dirigente estatal Mario Vásquez Robles, entre otros funcionarios del Nuevo Amanecer.

El evento lució desangelado y la toma de protesta corrió a cargo del dirigente estatal Fernando Álvarez Monje, súbdito tambien de Palacio.

Comentarios