Costal Vs. Costal

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los boxeadores mexicanos Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. se enfrentarán el próximo 6 de mayo, anunció la promotora Golden Boy.

Álvarez, dos veces campeón del mundo, se enfrentará al hijo del legendario púgil Julio César Chávez en una sede aún por determinar y en un peso máximo de 164,5 libras (74.61 kilogramos).

“Estoy muy contento de anunciar mi combate contra Julio Cesar Chávez Jr. y confirmarles que llegaré bien preparado como siempre lo he hecho en mi carrera para brindarles una muy buena pelea”, dijo Álvarez mediante un comunicado. “Quiero recordarles que cuando dos peleadores mexicanos se enfrentan el espectáculo está garantizado, y les aseguro que no será la excepción”.

Álvarez, de 26 años, ostentó el título de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo desde diciembre de 2015 y hasta mediados del año pasado, cuando renunció al mismo tras no llegar a un acuerdo para enfrenar a Gennady Golovkin, el primer retador de las clasificaciones.

El “Canelo” peleó por última vez ante el británico Liam Smith en septiembre y se impuso por nocaut para poner su foja en 48-1-1.

Chávez Jr. fue monarca del orbe de junio de 2011 a septiembre del 2012, cuando cayó ante el argentino Sergio Martínez.

El púgil de 30 años pasó por una serie de problemas, que incluyeron una suspensión en 2013 por consumo de marihuana, una pelea en que no dio el peso reglamentario en 2015 y cancelaciones de compromisos en 2016. Sólo ha disputado cuatro combates desde aquél ante “Maravilla” Martínez.

En diciembre se impuso al alemán Dominik Britsch, en la Arena Monterrey.

“Esta pelea se la dedico a México. Voy a ganar, pero México también porque es la pelea que el boxeo necesita”, dijo Chávez Jr.

Los dos boxeadores comenzaron su carrera paralelamente, y durante años se especuló sobre un posible enfrentamiento que sólo ahora se ha concretado.

“El boxeo ha estado buscando una pelea para atraer al aficionado casual a nuestro deporte, y ‘Canelo’ contra Chávez, Jr. es exactamente esa contienda”, dijo Óscar de la Hoya, presidente de Golden Boy Promotions. “‘Canelo’ es el estrella más grande del pugilismo actual y se enfrentará no sólo a un ex campeón del mundo sino al hijo del estrella más grande en la historia del boxeo en México. Es una guerra que no deben perderse”.

