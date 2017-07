Corrupción y Engaño Se Repiten

Con una conjuntivitis severa, producto de los aires acondicionados y ventiladores, escribo algunas vivencias de nuestro Juárez querido, tome un té de “Ginko Biloba” y empecé a recordar!!!!! Aclaro no nací en esta frontera, soy chilango, pero me sorprende que quienes son oriundos no defiendan su terruño. Conozco Juárez desde 1980 y radico desde 1986. Aquí me case con una chihuahuense y aquí nacieron mis dos hijos.

Solo recordar a Patricio Martínez Gracia en su calidad de gobernador parcial, prepotente y corrupto. Cuando se le dio la gana de construir la carretera de Samalayuca – Geronimo. Pasando por alto a las autoridades municipales(a los empresarios los llevo a Chihuahua en jet fletado, les jalo las orejas para que ya no hicieran olas y punto). Recién se estrenaba Fox como presidente de México (finales del del dos mil), declarando que como era posible que hubiera quien se opusiera a esa carretera. Obra con un sobreprecio de más del 50% de su valor.

PATRICIO declaro que esa obra seria en beneficio de los juarenses.

A más de tres lustros pregunto cuántos juarenses utilizan esa rúa?

Muy pocos nos opusimos, entre otros el Consejo de Colegios y agrupaciones de profesionistas de Juárez, que en ese entonces un servidor presidia.

Más tarde el alcalde Héctor Murguía Lardizábal como alcalde se aferró a construir el Camino Real. Una obra con un sobreprecio de más del 100%. Con inversión superior a los mil millones de pesos. Unos cuantos, los menos nos opusimos a esa obra.

TETO MURGUIA, mediáticamente exclamaba que sería de beneficio para todos los juarenses.

Hoy pregunto costo beneficio. Cuantos juarenses utilizan esa vía?

Recientemente Héctor Murguía se abalanzo y encapricho con el Plan de Movilidad Urbana (PMU). Proyecto que se entretuvo por más de un año en el Congreso local. Hoy parte de la mega deuda que tenemos, De esta obra 5 mil millones de deuda.

ENRIQUE SERRANO como diputado la aprobó y como alcalde consolido este gran fraude.

Muy pocos lo señalamos……..es más un servidor se atrevió a denunciar penalmente este fraude ante la autoridad “incompetente” Fiscalía General del Estado. Denuncia fincada desde abril de 2016.

TETO- SERRANO exclamaban de la importancia de la obra.

Pregunto en que nos benefició esa obra denominada PMU.

Hace un año (2016) nos endilgaron un nuevo compromiso a pagar por los juarenses. Una nueva deuda de 348 millones de pesos para compra de más de 30 mil luminarias.

Que si INTELESWITCH, que si Serrano. La situación es que fue un nuevo fraude. De los pocos que señalaron esta pifia fue José Márquez en su calidad de regidor, hoy difamado por el alcalde Armando Cabada.

HOY el Juárez Iluminado, una nueva pifia y engaño a la sociedad como la carretera Samalayuca- Gerónimo; como el Camino Real; como el PMU; como las luminarias de Serrano (el mismo Cabada señala que Enrique Serrano de ahí se robó 100 millones de pesos para su campaña a la gubernatura).

CABADA nos señala como los malos los que nos oponemos a la iluminación de JUAREZ.

Muchos hablan (cabadabots), pocos piensan. Y los menos recuerdan estos fraudes.

La sociedad tiene que poner un alto a estos actos de CORRUPCION e IMPUNIDAD.

ERES o te VALE!!!!!

p.d sabias que Juárez es de las cinco ciudades de México mas iluminadas.

Jose Luis Rodriguez Chavez

Comentarios