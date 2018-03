CHIHUAHUA.- El líder del Barzón en Chihuahua, Yako Rodríguez, acusó de ecocidio al Gobernador Javier Corral por vender como suyas las minas tarahumaras en Canada.

“El mandatario entrega el último pedazo de patria que nos queda a los mexicanos”, dijo Yako..

Es grotesco que el Corral Jurado se de golpes de pecho como el salvador de Chihuahua por su caravana “Justicia para Chihuahua”, y que por otro lado cometa un crimen ambiental en contra habitantes de la Sierra Tarahumara y las diferentes zonas rurales.

“¿Por qué Javier Corral no se va a promocionar las minas de su rancho? ¿Por qué tiene que ir a poner en manos de extranjeros un bien que no es suyo, un bien que no le pertenece? Robar el dinero de los chihuahuenses es un crimen, como lo hizo César Duarte, pero Javier Corral, está cometiendo un crimen mayor, un ecocidio. Ese crimen ni con 100 años de cárcel se paga” expresó.

