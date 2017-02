Corral Entre Gasoductos y Negocios

Jose Luis Rodriguez Chavez

Pareciera que la historia se repite. Fue en el siglo anterior finales de los noventas, cuando PEMEX, introducía en Juárez la línea del gasoducto, violando la ley y tratando de colocar sus tuberías a unos metros de las casas en la colonia Hermila, esto en la zona oriente del municipio. En aquellos tiempos Vicky Caraveo, el ingeniero Gilberto Bisuett y un servidor (regidor) intervenimos contra la paraestatal y el municipio (que se hacía ojo de hormiga)para no permitir tal aberración.

Finalmente la línea tuvo que moverse a la distancia que marcan los parámetros internacionales y dejar fuera de “peligro” a los vecinos. La tarea no fue fácil ante flamantes intereses. Dos años atrás, lo había hecho en el ejido de San Isidro donde Pemex introducía el poliducto, pasando o queriendo pasar por zonas ejidales sin indemnizar a los ejidatarios. En las dos acciones se logró el beneficio ciudadano, a regañadientes de la paraestatal, que incluso llego a amenazar a los ejidatarios con expropiarles sus tierras con apoyo del ejército. Recuerdo al presidente del ejido de apellido Jorge Crosse Barrón que no rajo tabla ante las amenazas de los funcionarios.

A finales del año anterior fuimos requeridos en el municipio de Jamos, ante la denuncia de que la CFE, a través de grupo Carso introducen tubería para el famoso proyecto del gasoducto Samalayuca- Sasabe (Chihuahua- Sonora). Una obra con una inversión de más de mil millones de dólares. Estando en aquellos lares fue grande la sorpresa, en relación a que grupo Carso (Carlos Slim) está amparado contra la nueva administración municipal de ese municipio; que la mayoría de trabajadores en la obra son italianos; sin indemnización a propietarios de tierras por donde se introduce la línea.

Qué y constatamos la destrucción de la carretera Valparaiso en un ochenta por ciento de la misma, ya que en ese espacio introducen la tubería (carretera que da servicio a campos menonitas y tierras de particulares) y más allá que nadie de las autoridades supervisan la obra. -Casualmente en esos días en Bacum, Sonora hubo, asesinados y secuestrados por hechos similares, involucrados por un gasoducto (nota nacional)-.

Como Ciudadanos Vigilantes, nuestra intervención y clausura de un tramo de la obra, paralelo a la Biosfera de Janos, un espacio reserva ecológica nacional e internacional. Después de buscar una cita con la secretaria de comunicaciones y obras públicas Norma Ramírez, esta se llevó a cabo en la segunda semana de enero.

La doctora Ramírez (doctorado me imagino en ingeniería), se lavó las manos de estos hechos, culpo al municipio de haber expedido la licencia de construcción para esta obra (administración anterior) y solo menciono “que ellos gobierno del estado solo habían autorizado el paso de derecho de vía sobre la carretera, pero que a ellos (gobierno del estado) no le competía la supervisión de esa obra, porque ellos no habían expedido la licencia de construcción”.

Estando ahí presentes, acompañada de su director jurídico y de un funcionario de la delegación de energía (federal), no mostro ningún documento….dijo que quien los tenia estaba de vacaciones. A más de un mes de la reunión, donde la funcionaria, prometió entregar los tres documentos, no ha cumplido su compromiso (Convenio o fianza de grupo Carso para reparar la carretera, permiso de gobierno del estado por el derecho de vía y el dictamen de impacto ambiental).

Posterior a ello se clausuraro de manera simbólica las oficinas de grupo Carso en la Ciudad de México, como medida de presión. Y como lo señale en el exterior de las oficinas de Carso en Polanco, cuando se me solicito que me retirara con mis mantas del acceso principal de sus oficinas, porque violaba una salida indicada por protección civil (ya que era un espacio de contingencia ese acceso).

Mi respuesta “en Janos quien supervisa la obra del gasoducto, ante un hecho de contingencia futuro”?

Me acerque a la última audiencia pública (Juárez) con la finalidad de hablar del tema con el gobernador, fue imposible solo llene el formato de audiencia, donde manifesté mi queja (folio 258). Recientemente poco más de una semana lleve a Chihuahua

la denuncia verbal al Congreso del Estado (sesión de la permanente), ante la impasividad de autoridades y representantes populares por estos hechos. Actualmente ningún nivel de gobierno supervisa esa obra.

Me preocupan los señalamientos en redes sociales en campaña en 2016, en contra del hoy gobernador Javier Corral Jurado de haber recibido apoyo económico de grupo Telcel. Sera?

