Corral de Panzaso

El pasado 4 de octubre en Chihuahua inicio un nuevo amanecer, bueno, así bautizaron al nuevo gobierno panista, encabezado por el excelente tribuno Javier Corral Jurado. Como nunca el parto en este cambio de gobiernos se caracterizó por un sin número de situaciones adversas (dowelizacion de la elección).

El saqueo de las arcas estatales fue mayúsculo, dejando una mega deuda y quiebra de las finanzas públicas. Esto es el preámbulo de un análisis personal para evaluar estos más de 90 días de gobierno.

Definitivamente no se puede realizar un diagnóstico veraz sin analizar todos los puntos negativos que enmarcaron la gestación del gobierno denominado nuevo amanecer. En tres meses es imposible dictaminar temas como la obra pública, salud, educación, etcétera, porque seriamos deshonestos en dar una calificación en base a esos temas. Sin embargo si podemos evaluar en el marco general lo siguiente.

Elección de funcionarios.- En este punto no están las o los mejores Chihuahuenses. Si bien, hay funcionarios de primeros niveles “adoc” a su función, también los hay sin corresponder a los perfiles, sin la experiencia necesaria y menos la sensibilidad social. Pareciera una elección en base a compromisos personales o de partido, pero no a los ciudadanos. En este punto la calificación un siete.

Comunicación y Transparencia.- La queja constante de la falta de recursos económicos para operar el gobierno. Pero sin una transparencia clara de las finanzas públicas. Falta una verdadera auditoria por una empresa externa y que se dé a conocer los resultados reales del desfalco y el estatus que guardan las finanzas públicas del estado. Se ha brindado algo de información mediática a cuenta gotas y no de todas las áreas. Calificación siete.

Plan de gobierno.- No hay una definición clara de un proyecto formal, un programa para gobernar el estado grande. Recuperación económica, agropecuaria, desarrollo en materia de infraestructura urbana, seguridad social (educativa, salud, vivienda) seguridad pública. Por tanto la evaluación real pendiente y por el tiempo transcurrido para el cumplimiento de este objetivo alcanzaría un seis.

Promesas de campaña.- Durante ese espacio o periodo de campaña, nunca se marcaron tiempos. Hoy se genera desconfianza de llevar a la cárcel a Cesar Duarte Jaques y muchos más funcionarios. (sabedores que son procesos y no sencillos por diferentes motivos. Pero que, si no los inicias ya, se elongara mas el resultado). Calificación cinco.

Coordinación con poderes legislativo y judicial.- No hay una adecuada coordinación, comunicación y relación. Los mismos diputados de su bancada lo señalan a hurtadillas. Calificación siete.

Imagen y liderazgo.- El gobernador electo Javier Corral Jurado, llego el pasado 5 de junio con una imagen y liderazgo, que le dieron el triunfo en la urnas. Con diez de calificación. Esto se ha venido mermando, en parte por lo que aquí expongo y la buena o mala percepción ciudadana. El liderazgo con el que arrastro a todo un pueblo a elegirlo como su gobernador, no se ha logrado soportar. El problema en este punto puede ser la actitud de Javier Corral o no contar con una buena asesoría en los diferentes tópicos. De 10 de calificación, ha disminuido a un siete.

Todo lo anterior con faltantes y asegunes lo analizo y opino, no con el afán de criticar, mi objetivo es que en este nuevo amanecer se tenga calificación de diez, es lo que merecemos los chihuahuenses. Aún se está en un excelente tiempo para corregir el camino y no permitir un gobierno en la penumbra. Lo mismo señale en tiempo y forma cuando gobernó Pancho Barrio, satanizándome muchos panistas y el tiempo me dio la razón. Ya lo he dicho, Javier Corral no te pongas los zapatos de Barrio y te dejes embaucar por las bondades de la capital del estado. Chihuahua es muy grande y merece la atención en los 67 municipios.

No defraudes a todos quienes confiamos en ti. Gente de izquierda, libre, panistas y hasta priistas, que fuimos víctimas de un gobierno corrupto, sin igual.

Me quedo en la espera del nuevo amanecer. Calificación a 90 días de gobierno aprobatoria de panzazo. Después de las recomendaciones anteriores espero y confió que en la próxima evaluación haya mejorado el aprovechamiento.

Termino de escribir al alba, con el nuevo amanecer de este día.

Jose Luis Rodriguez Chavez

