CHIHUAHUA.- El conflicto de gobierno estatal con los productores de leches escaló al Congreso de la Unión y derivó en amenazas a productores que tienen tomadas las vías del tren en Delicias.

El dirigente Octavio Serrata dijo que fue amenazado en llamada telefónica por el Director General de Gobierno y Transporte d Joel Gallegos, quien de forma prepotente le exigió que retiraran el bloqueo que tienen los productores desde hace 12 días.

“Me habla y me dice que le urge que desalojemos que esas no son las formas de pedir que ya le urge… Entonces le dije que porque, que si el Gobernador ya nos dio la espalda, y me dice muy enojado… Eso no sabría decirte… y yo le dije, no yo no te puedo decir si nos retiramos, y respondió: Como que no, ¡Tienes que decirme que se van a retirar!”

“Le dije que yo no soy solo tengo que consensuar con la gente y me cuestionó para que hora.. y le respondí pues en la tarde, y volvió a cuestionar: Para ti que es la tarde, contestó así medio groserón… nunca me había hablado así no yo tampoco, entonces yo le dije que a las 7 de la tarde, y replicó: Me urge que se retiren… si no aténganse a las consecuencias “.

