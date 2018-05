Coneja y Zanahoria

Abelardo Valenzuela

Debo reconocer que no soy asiduo a poner o usar los apodos con los que se suele identificar a algunos personajes, sin embargo, esta vez, Alejandro Gutiérrez, conocido ya nacionalmente como la Coneja, ha sido el centro de atención jurídica- politica las últimas semanas.

Hemos podido ver desde la federación la desesperación y la fuerza del poder político-económico, en un despliegue inusual de habilidades jurídicas y de influencias que han llamado poderosamente la atención-

Vayamos por partes:

El pasado 20 de diciembre de 2017, Alejandro Gutiérrez fue arrestado en un operativo conjunto de la Policías Federal y Estatal, por su presunta participación en el desvío de 246 millones de pesos, algo así como 13 millones de dólares, de la Secretaria de Educación de Chihuahua hacia el PRI Nacional, esto, durante la administración de Cesar Duarte, que gran descaro!!!

Gutiérrez estudio Economía en la Universidad Anáhuac, fue dirigente juvenil del PRI en Coahuila, Diputado Local, Presidente Estatal del PRI en Coahuila, Senador de la Republica por el PRI en el 2000, y finalmente Secretario General en el CEN Priista de Manlio Fabio.

Nuestro Gobernador Javier Corral, en una cruzada frontal en contra de la corrupción, logro lo que jamás se había visto en nuestro estado, ya que un personaje de la talla de la Coneja, no es cualquiera cosa, y obviamente hubo, hay, y seguirán habiendo repercusiones por tan histórico arresto.

El Juez de Control de la causa, obsequio la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que desde el pasado mes de diciembre, la Coneja se encuentra en reclusión.

Sin embargo, y como una clara consecuencia de ello, hemos visto acciones federales, como por ejemplo, el mezquino recorte a la participaciones federales que por ley, corresponden a nuestro estado, y dentro a las negociaciones en Bucareli el pasado mes de febrero, donde uno de los puntos petitorios de Gobernación Federal, fue precisamente la Coneja!!…habrase visto!!…

Ya desde aquel mes de febrero se dejaba ver la zanahoria que pretendía el Gobierno Federal utilizar, para negociar la situación de la Coneja.

Hay que puntualizar que la cosa no ha parado ahí, ha ido in crescendo, ya que ahora hasta la máxima representante de AMLO está abogando por la Coneja, Yeidckol Polevnsky demostró ser parte de la defensa férrea, atreviéndose a señalar a la Coneja como un preso político…en lugar de un político preso, definiendo con ello la línea oficial vía Manlio Fabio Beltrones, indicando sin lugar a dudas una negociación in facto, entre el PRI y Morena.

Todo este contexto solo demuestra lo que ya es muy difícil esconder, si AMLO gana las elecciones será gracias a lo peor del PRI, gracias a la componenda al más alto nivel que ya están tejiendo, ya que el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, jamás tuvo siquiera la posibilidad de dar la batalla, nunca ha salido del tercer lugar.

Aquí debo dejar puntualizado que nuestro Gobernador Javier Corral, ha mostrado un papel de patriota, entendiéndose ello como alguien que ama profundamente la patria propia y trabaja y se arriesga por esta, siendo ya un referente nacional en la lucha en contra de la impunidad y la corrupción

Por último, debo puntualizar la importancia de la participación ciudadana de manera informada y libre, ya que es mucho lo que está en juego en nuestro país en estas próximas elecciones. La única opción real vs el régimen que estamos viviendo a nivel federal, está en la figura de Ricardo Anaya, con una clara visión de futuro para nuestro país, esto hay que puntualizado…

