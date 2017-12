Ademas de la lista de conciertos en México para el primer semestre 2018, ahora los conciertos en El Paso:

Enero

Días 5, 7, 12, 21, 26 y 28: El Paso Pro Musica, en Fox Fine Arts Recital Hall.

Día 11: Crowder, en Wagner Noel Performing Arts Center- Midland, Texas.

Día 13: JF Samson and MEN, en Lowbrow Place.

Día 15: Travesura, en Lowbrow Palace.

Día 16: Badflower, en Lowbrow Palace.

Día 18 Gladys Knight, en Wagner Noel Performing Arts Center, Midland, Texas.

Día 18: Octopus Project, en Lowbrow Palace.

Día 19: El Paso Symphony Orchestra, en The Plaza Theatre Performing Arts Center.

Día 19: Pink Floyd Laser Show, en Abraham Chavez Theatre.

Día 20: David Crowder, en Abraham Theatre.

El Paso Symphony Orchestra, en The Plaza Theatre Performing Arts Center.

Lil Pump, En El Paso County Coliseum

Madam X, en Lowbrow Place.

Día 23: Adan Jodorwosky, en Lowbrow Palace.

Día 25: Ronnie Milsap, en Wagner Noel Performing Arts Center – Midland, Texas.

Día 26: Radio Moscow, en Lowbrow Palace.

Día 27: Yung Gleesh, en Tricky Falls Theater.

Día 28: Dennis Deyoung, en Wagner Noel Performing Arts Center, Midland, Texas.

Día 29: Skinlab, en Tricky Falls Theater.

Día 31: STRFKR, en Tricky Falls Theater.

Febrero

Día 2: RARE, en El Paso County Coliseum.

Día 3: Midland Odessa Symphony and Chorale – Fanfare, en Wagner Noel Performing Arts Center, Midland, Texas.

Flans, en The Plaza Theatre Performing Arts Center, El Paso, Texas.

Día 9: Valentines Super Love Jam, en Don Haskins Center.

Día 10: Black Sabbitch – Tribute to Back Sabbath, en Lowbrow Palace.

Día 12: Paul Anka, en Abraham Chavez Theatre.

Día 14: Mako, Lowbrow Palace.

Día 15: Grails, en Tricky Falls Theater.

Día 17: Blake Shelton, en Pan American Center.

Día 20: El Paso Pro Musica, en Fox Fine Arts Recital Hall.

Día 21: The Quebe Sisters Band, en Wagner Noel Performing Arts Center, Midland, Texas.

Money Chicha, en Lowbrow Palace.

Día 22: JID, en Lowbrow Palace.

Día 23: Cody Johnson, en Soggy Peso.

El Paso Symphony Orchestra, en The Plaza Theatre Performing Arts Center.

Aaron Watson, en Abraham Chavez Theatre.

Cody Johnson, en Soggy Peso.

Día 24: El Paso Symphony Orchestra, en The Plaza Theatre Performing Arts Center.

Día 27: Nothing More, en Tricky Falls Theater.

Marzo

Día 1: Blues Brothers Revue, en Wagner Noel Performing Arts Center.

Día 3: Midland Odessa Symphony and Chorale – Brass Transit, en The Plaza Theatre Performing Arts Center.

Día 4: Steve Aoki, en El Paso County Coliseum.

Día 4: Fozzy, en Speaking Rock Entertainment Center.

Día 6: Jerry Folk, en Lowbrow Palace.

Día 7: Home Free Vocal Band, en Wagner Noel Performing Arts Center – Midland, Texas.

Día 10: TobyMack, en Don Haskins Center.

Día 11: Black Violin, en The Plaza Theatre Performing Arts Center.

Día 12: Thunderpussy, en Lowbrow Palace.

Día 13: Hippie Sabotage, en Tricky Falls Theater.

Día 16: Shopping, en Lowbrow Palace.

Día 17: Tejano Legends, en The Plaza Theatre Performing Arts Center.

Día 18: Pat Benatar, en The Plaza Theatre Performing Arts Center.

Kolars, en Lowbrow Palace.

Día 24: Romeo Santos, en Don Haskins Center.

Día 30: El Paso Pro Musica, en Fox Fine Arts Recital Hall.

Abril

Día 1: Alicia Villarreal, en The Plaza Theatre Performing Arts Center.

Día 7: Thomas Rhett, en Pan American Center.

Midland Odessa Symphony and Chorale – Mr. Tambourine Man, en Wagner Noel Performing Arts Center, Midland, Texas.

Días 13 y 14: El Paso Symphony Orchestra, en The Plaza Theatre Performing Arts Center.

Día 19: Calexico, en Tricky Falls Theater.

Día 20: Maluma, en El Paso County Coliseum.

Día 22: Weird Al Yankovic, en Wagner Noel Performing Arts Center, Midland, Texas.

Día 23: Foreigner, en Wagner Noel Performing Arts Center, Midland, Texas.

Día 28: El Paso Choral Society, en Abraham Chavez Theatre.

Mayo

Día 1: The Four Freshmen, en Wagner Noel Performing Arts Center, Midland, Texas.

Día 3: Acid Mothers Temple, en Lowbrow Palace.

Día 4: Enrique Bunbury: The Plaza Theatre Performing Arts Center, El Paso.

Día 9: Juanes, El Paso County Coliseum.

Día 17: Natalia Lafourcade, en The Plaza Theatre Performing Arts Center.

Día 23: Joe Bonamassa, en Wagner Noel Performing Arts Center, Midland, Texas.

Junio

Día 14: Yanni, en Abraham Chavez Theatre.

Día 18: Glenn Miller Orchestra, The Plaza Theatre Performing Arts Center.

