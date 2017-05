Con Muchos Guevos

LAS VEGAS.- Ignacio Beristaín, define a su alumno Julio César Chávez Jr, como un mocetón de muchos huevos.

“Es muy importante la experiencia porque controlas al peleador, que le hablas con sutileza al peleador, no con gritos porque a veces el peleador se molesta; a veces tienes que usar la psicología para convencerlo de que haga algo y hemos ganado más de 27 campeonatos del mundo”, dijo Nacho.

De la esquina de, Canelo Alvarez explicó que son un poquito soberbios, no nada más lo digo yo, ellos mismos sienten ese mismo ego grande ahí dentro”.

Lo sostiene con un ejemplo contundente: “Por ejemplo esa vez de la pelea con Floyd Mayweather Jr, que dijeron que traían el plan a, b y c, pero quedo claro que no tenían ni el B ni el C, porque el otro los llevo a aprender a leer y escribir”.

Incluso desmiente a aquellos que critican al heredero Chávez, “no sé por qué la gente dice que es un muchacho indisciplinado, es un muchacho que se entrega entero a los entrenamientos, cuando se entrega a hacer su trabajo lo hace muy bien y yo no tengo queja ni mucho menos”.

La pelea es este sabado y Beristáin adelantó que Julio lleva una cajita de huevos para usarlos a la hora de la pelea.

