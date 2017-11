Coletazo Demócrata

NUEVA YORK.- La revancha Demócrata surtió efecto y Donald Trump sufrió su primera derrota electoral.

El Partido Republicano perdió la alcaldía de Nueva York y las gubernaturas de Virginia y Nueva Jersey, lo que podría desencadenar una campaña electoral más grande para sabotear la Casa Blanca el próximo año.

Analistas consideran que este golpe a Trump reaviva las posibilidades Democratas para debilitar a los Republicanos en los próximos año, pero Trump asegura que estará más fuerte que nunca en unos meses.

Ed Gillespie worked hard but did not embrace me or what I stand for. Don’t forget, Republicans won 4 out of 4 House seats, and with the economy doing record numbers, we will continue to win, even bigger than before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2017