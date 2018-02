En la peor pieza oratoria que se le conoce y una actitud egocentrista que no reconoce errores, Corral se llena de autoelogios mientras culpa de los males a sus antecesores

CHIHUAHUA El Gobernador Javier Corral presentó esta tarde su primer informe de gobierno y en hora y media de bostezante retórica ya muy trillada, mostró que Chihuahua le quedó grande y que mas allá de las mentiras y demagogia ya conocidas, no tiene nada que aportar a los chihuahuenses.

Por primera vez en su vida política, Corral se vio desconcertado, desencanchado y torpe para leer su discurso, sin la enjundia que los caracteriza y suele electrizar auditorios.

Esta vez, habló con equivocaciones de lectura que sembró la confusión entre los presentes.

Con los entrecejos fruncidos, los invitados escuchaban como minimizaba la gravedad de la ola criminal, como lisonjeaba sin limite a la inoperante Fiscalía de Justicia, como omitía decir que Chihuahua es el estado mas endeudado del país con 71 mil millones mas intereses y que no hay obra publica ni para remedio en toda la entidad.

Su material visual fue para principiantes. Los videos de apoyo para sus palabras se repitieron incesantes por lo menos 30 veces a lo largo de la lectura del informe y sin mayor tacto, eran presentadas una y otra vez como si fueran motivo de orgullo, las deplorables imágenes de familias tarahumaras en la mas insultante pobreza y marginación.

Ya entrado en el cinismo, empresarios que son contratistas de su gobierno eran utilizados para lanzar elogios a su gobierno en agradecimiento por los millonarios contratos que han recibido durante su mandato.

Al principio de su actuación pidió al representante presidencia Jose Narro la extradición de Cesar Duarte.

Pero no dijo que la Caravana panista que encabeza es lo que no debe hacer un gobernante porque no es candidato y porque eso representa un peculado por utilizar dinero y personal del gobierno en favor de su partido.

A lo largo de su somnífero discurso, Corral incurrió en los pecados de todos los políticos al maquillar estadísticas, ocultar verdades delicadas y echarse porras sin recato con la desparpajada demagogia que tanto critica de los priistas.

Como personajes invitados estuvieron el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuru; del ex candidato presidencial por el PAN, Diego Fernández de Cevallos, y el actual candidato, Ricardo Anaya. Todas las grandes figuras políticas que Corral había invitado al evento, simplemente lo desairaron.

La cargada no se equivoca. Ya no le ven futuro político.

Comentarios