Ford decidió modificar su estrategia comercial y volvió a pensar en Mexico como alternativa de fabricación automotriz con TLC y sin TLC.

La firma no producirá autos eléctricos pequeños en Michigan, sino que los trasladará a su planta en Cuautitlan, Estado de Mexico.

Los autos serán exportados a Estados Unidos en 2020 y pasaran a Estado Unidos por la ruta del ferrocarril Mexico-Ciudad Juarez.

Chihuahua no cuenta con ninguna planta automotriz que pagan mejores salarios y no es considerada por las firmas mundiales por falta de promoción y porque no cuenta con las ventajas industriales del centro del país ni mano de obra mas barata.

