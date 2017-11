El Chavismo lo Persigue

CHIHUAHUA.- Andrés Manuel López Obrador dijo que “os adversarios están arriba, son los de la mafia del poder y son pocos, son como cien”.

El Peje aseguró que MORENA no tiene nada que ver con Venezuela como insisten sus detractores, “no tenemos nada que ver con Chávez, nosotros tenemos nuestros propios héroes que nos inspiran, aquí en Chihuahua tenemos a Villa, y en el país a Zapata, Miguel Hidalgo, no tenemos que andar buscando otros ejemplos.

Las mujeres hacen mejor las cosas que los hombres, por eso he incluido a Ariadna Montiel como parte del equipo de trabajo que coordinará Chihuahua, dijo Andrés Manuel López Obrador al presentar ante simpatizantes a la diputada federal por Coyoacán.

“A los dirigentes les digo: no pierdan tiempo. No a la politiquería. Trabajemos con las bases”.

“Hay quienes piensan que lo más importante son los candidatos: no. Lo más importante es la organización. Quizá en otros países basta con tener un candidato pero en México no. Aquí debemos organizarnos para defender el voto. Si no tenemos esa organización nos roban” dijo López Obrador

