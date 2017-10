Cartuchos Quemados

CHIHUAHUA.- Cruz Perez Cuellar tiene en ebullición a Morena.

La posibilidad que el expanista y excandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura sea candidato por Morena al Senado, molestó a los simpatizantes de este partido que esta mañana tomaron las instalaciones del organismo..

No lo quieren ni regalado.

Los activistas repudian la intención de darles espacios a políticos “refritos” como Jaime Beltrán (ex del PAN y ex del PRD), Martha Laguette (ex del PRI) y Marcelo Gonzalez Tachiquín (del PRI-PRD).

La protesta fue para impedir la asamblea en la que se designaría al ex panista como candidato de Moreno.

El grupo que protestó estaba integrado por personas de municipio s como Meoqui y Jiménez, además de otras regiones.

