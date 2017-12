CHIHUAHUA.- El artero asesinato de la periodista Miroslava Breach podria costarle el cargo a medio gabinete del Gobernador Javier Corral por su eventual complicidad con el narco de la sierra.

Un audio filtrado durante la audiencia en contra del homicida intelectual de Miroslava Breach, Juan Carlos Moreno, alias “El Larry”, demuestra la presunta colaboración de narcopolíticos panistas para asesinar a la periodista.

Destacan entre los probables conspiradores el Presidente Municipal de Chinipas, Hugo Schultz y el vocero del PAN, Alfredo Piñera, quien habla en nombre del narco para pedirle a Miroslava que revele sus fuentes informativas.

En la grabación se pide a Miroslava entregar información sobre las notas que la periodista sacó días antes de su muerte, sobre como el narco impuso candidatos en las pasadas elecciones, pero el Secretario de Gobierno Cesar Jáuregui los exoneró y dijo que una declaración no es suficiente evidencia de culpabilidad en el caso.

Alfredo Piñera: Hola Miroslava buenos días.

Miroslava: Que hay.

AP: Te voy a platicar que pasa, para ver como nos puedes ayudar.

M: Si.

AP: Nos dice la raza de la Sierra, que nos acusan de soltar el pitazo, que no fue así.

M: Mmm.

AP: Y no encontramos la forma de demostrarlo.

M: Pero dame el lugar de dónde.

AP: Perame tantito, de dónde, qué comunidades, de Chínipas.

M: Ajá

AP: Entonces, si nosotros logramos demostrar no va a pasar nada, y los reporteros que sacaron la nota que no me digan que fuentes es, pero nomas que ratifiquen que no fuimos nosotros, con eso para que nos quiten, con estos weyes, la bronca de encima, me explicó.

M: Pues diles muy fácil y muy sencillo, diles por qué se hacen pendejos; Miroslava Breach es de Chínipas, nomás diles eso.

AP: Ajá, pero lo que necesitan estos cuates…

M: No no no no no, que tampoco chinguen, que para que se hacen tontos, Miroslava Breach Velducea, es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que por favor digan quién es y que me lo echen a mí, yo por eso firme la nota, por que yo sí tengo ovarios y porque sabían como están, a mi me hablaron tíos y me dicen que rezan el novenario, por mí, entonces que no jueguen.

AP: Dejame aclararme Miros, no me piden que reveles tus fuentes, yo no te lo pediría.

M: No no no, no es que no haya fuentes, es que no hay fuentes, ósea yo tengo, cuando yo dí el nombre de quién era en Chinipas.

AP: Ajá.

M: Simplemente saqué las cosas.

AP: No fuiste?.

M: Eso fue lo que sucedió así de sencillo, pues que creen que estoy tonta, manca o de que trata. Así es, no hay fuentes, diles Miroslava Breach conoce Chínipas y cada piedra que sale de ahí y sabe quién era el personaje.

AP: Ya entiendo, entonces no es que haya fuente que te dijo.

M: Claro que no, cuando yo vi la lista en el INE, saque las cosas, me puse a reportear, por eso reportear en Chínipas, Buenaventura y serie de situaciones, así fue la cosa, diles que fue Miroslava Breach y que avienten su boleto, sí quieren.

AP: Entonces tú nunca te juntaste con la gente, ni con el Presidente Municipal.

M: No nadie, con absolutamente nadie, yo soy de Chínipas y conozco de quién hablaba.

AP: Ya entiendo, así lo voy a comentar a ellos.

M: Así coméntaselos, ellos saben lo que pasa, esque todo mundo anda “zurrado”, que mis tíos me hablaron.

AP: Pues si les advirtieron que los van a chingar.

M: Les advirtieron pero que les digan, quieren chingar a algo, chingate a la reportera, ya saben quién, y que se metan conmigo, ellos saben perfectamente, por eso firme la nota.

AP: Ahí esta todo, yo me encargo de eso.

M: Yo por eso firme la nota, por que sabía, yo tengo primos y tíos en Chínipas y que sepan directamente que fui yo y que nadie más me lo dijo.

AP: Está bien

M: Así de directo.

AP: Lo que pasa es que si están preocupados, muy preocupados por que allá tienen la percepción de que fue alguien de allí, el Presidente Municipal.

M: No no, así cántaselas directa, yo te insistó, mis tíos me hablaron por que la presión está de la chingada, yo por eso firme la nota, saben que soy de Chínipas.

AP: Ajá

M: Allá nací y soy de allá.

AP: Está bueno Miros, pues mucha gracias yo así les comentó.

M: Entonces, así coméntaselos y por que ellos no tienen lo que a mi me sobra.

AP: Así lo voy a decir.

M: Así dicelos

AP: Jajaja

M: Porque el silencio es complicidad, y eso lo que genera el desmadre.

AP: Sí, ya lo sé.

Un tercer implicado es el exdirigente estatal del PAN, Mario Vazquez, quien pudiera involucrado en conspiración durante la audiencia de este jueves.

