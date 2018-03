PARRAL.- Ex funcionarios de la pasada administración en Parral se adjudicaron viviendas de la polémica colonia “Parral Vive” que fueron destinadas a personas pobres.

Uno de los principales requisitos era ganar menos de 5 mil pesos al mes, situación que tampoco fue respetada; hoy en día la mayoría de las viviendas propiedad de ex funcionarios se encuentran rentadas y valor comercial más alto.

De acuerdo a los archivos de la asignación de estas viviendas se detectó que a nombre de Selene Evelia Tarin Durán y Oscar Ernesto Jurado Durán, concuña y sobrino del ex alcalde Miguel Jurado hay propiedades registradas; También se localizó una vivienda a nombre de Santos Ávila, padrastro de la ex secretaria particular de Miguel Jurado Contreras.

Entre ex funcionarios o familiares allegados se han localizado viviendas a nombre de Betsabe Villalobos Hernández, ex trabajadora de Seguridad Pública e hija del entonces recaudador de rentas del municipio; Magda Leticia Soto Ávalos quien laboraba en obras públicas, Edwin Noé Torres Arzabala, esposo de la ex coordinadora de la dirección de Desarrollo Social, Flor Muñóz, que coordinó las entregas de estas viviendas.

La ex secretaria particular de la esposa del ex alcalde Miguel Jurado, Judith Sáenz, también se adjudicó una vivienda por medio de su esposo, César Ricardo Gil Franco, Liz Judith Holguin Scott perteneció también a la dirección de desarrollo Social y Yesnia Carmina Rocha Aguirre también secretaria de la ex primera dama, han sido algunos de los primeros nombres de ex funcionarios que se adjudicaron ilegalmente las viviendas construidas por el gobierno de Cèsar Duarte en este municipio.

En días pasados, Miguel Jurado realizó un recorrido por la Colonia Parral Vive para intentar demostrar que él no incurrió en ningún delito durante la asignación, pero varios funcionarios denunciaron la posesión ilegal de estas viviendas de sus ex colaboradores quienes tienen rentadas las viviendas, el primer ex funcionario denunciado fue Vìctor Rayas ex trabajador de tesorería, quien le renta la vivienda a una mujer.



Comentarios