Cartel Jesuita

CHIHUAHUA.- Jaime García Chávez, quien por años fue un colaborador cercano de Javier Corral, se ha convertido en uno de sus principales detractores porque el mandatario violenta la Constitución en forma aberrante al nombrar al otorgar un cargo público al sacerdote Javier “Pato” Ávila.

Jaime García Chávez junto con Javier C., fundó la organización Unión Ciudadana, pero ahora que se ha quedado solo al frente critica al gobernador por olvidarse de apoyar las acciones legales que empezaron contra César Duarte y las autoridades federales por no proceder contra el ex gobernador.

Dijo que la Fiscalía del Estado no ha exigido que se proporcione información sobre si actuará la Federación en contra Duarte, a pesar de que desde hace tres años hay una solicitud amparo la cual se promovió para obligar a la PGR a responder, mientras que Corral no usa su cargo para demandar la justicia, y ahora pretende que sean las autoridades norteamericanas las que actúen.

El Gobierno estatal busca por cualquier recurso mantener el nombramiento de su amigo “El Pato” Ávila, pero Rodolfo Leyva, consejero del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información ya tiene una demanda en su contra.

Leyva, fue removido de la presidencia del organismo debido a que no quiso darle un puesto al esposo de Stefany Olmos actual secretaria de la Función Pública, ha sostenido que la designación del sacerdote jesuita como integrante del Consejo General de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado violenta la Constitución, sin importar que haya sido el gobernador quien lo propuso.

Avila se suma al nombramiento de la tambien jesuita Lucha Castro, que ahora es Jefa del Poder Judicial despues de dirigir los grupos porros del Barzón en favor de Corral.

El consejero impugnó la designación en el Juzgado Octavo de Distrito.

