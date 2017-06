Campaña contra la rabia

CHIHUAHUA.- Transportistas del Estado demandaron al fiscal César Peniche se detengan las mordidas de los agentes estatales, que se aprovechan que los camiones de carga no tienen placas para pedirles pagos.

Desde que se anunció que no se dejaran circular unidades sin placas son víctimas de presiones de los agentes estatales y de algunos municipales en los municipios serranos.

Indicaron que los agentes no tienen criterio para diferenciar un camión que es de trabajo de una automóvil particular y los presionan al grado que varios de ellos no quieren salir a trabajar

