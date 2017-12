Camellando en el Maquilón

Ayer preguntaba que pasaría si se fuera la industria maquiladora de Juárez. Las respuestas no se dejaron esperar. Quienes mencionaban que un caos, hasta los que alzaban los brazos al cielo por este hecho, señalando que se terminaría la esclavitud de esta empresa en nuestra frontera.

Desde el siglo anterior por la década de finales de los sesentas, se empiezan a instalar este tipo de plantas manufactureras de capital extranjero, como la RCA, que hoy a pesar de no estar esa empresa en su ubicación original, es un punto de referencia en nuestra ciudad (…..allá por la erre…), otras más fueron Convertos, Essex y Nielsen (quien se ubicó en la zona centro).

Hoy la mayor parte de la población juarense, depende de ese sector económico. Si bien el salario mínimo nacional, no alcanza los noventa pesos (618.52 pesos por semana), aquí con los arremedijos (transporte de personal, cafetería y algún bono) se alcanzan a ganar los ochocientos pesos por semana o más. Esto significa tan solo en salarios y en los cerca de 300 mil trabajadores, una derrama semanal de aproximadamente 300 millones de pesos. Y la pregunta es, en donde gastan esta cantidad semanal los trabajadores? Es decir en poco más de tres meses la maquila paga a la clase trabajadora de Juárez lo que representa el presupuesto municipal anual de poco más de 4 mil millones de pesos.

Hasta hoy y en más de cincuenta años de industria maquiladora extranjera, poco o casi nula ha sido la presencia de industria manufacturera mexicana, por qué? Quizá les convenga más seguir concentradas en el centro del país (CdMx, Edo.Mex. Puebla, León, San Luis, etc.) o en Monterrey. Hoy se señala que ni siquiera el 5 por ciento de necesidades de la maquila en materia prima, se les puede cubrir.

Aquí debemos agregar los empleos indirectos que genera la maquila y que son otros muchos millones de pesos. Cafetería, transporte de personal, papelería, artículos de limpieza, etcétera, etcétera. Ah…..más servicios profesionales externos, notarias, despachos de abogados, contadores públicos, ambientalistas, constructores……..uffff y muchos más servicios. Esto significa otro ejército de beneficiados con salarios y negocios, quizá otros miles.

Preguntaba al inicio de este escrito, y en que gastan los empleados (obreros, operadores) sus salarios semanales. En la tiendita de la esquina, donde en la semana les fían, hasta la caguama, en algunos centros comerciales, en el pago de sus servicios (agua, luz, gas, infonavit, bueno este pago de su casa, quienes lo tienen, se les descuenta en automático etc). Bueno y muy pocos en droga, porque el vicio, también ha permeado este sector.

Que, si son esclavos quienes trabajan en esos espacios? No sé!!!! Nunca he estado en el interior de una maquila, en sus horas laborales. Quizá haya algunas de estas empresas que no valoren al ser humano que les sirve. Probablemente sea esta actitud en unas cuantas. Recordemos que estos capitales, son multiétnicos, estadounidenses, canadienses, europeos, chinos y hasta árabes.

Hoy hay generaciones maquileras, hijos de trabajadores de esta industria y que continúan la herencia de ser obreros. Quienes por estudio o experiencia, han logrado prosperar en estas empresas como supervisores y directivos. No dudemos que el trato, del que algunos se quejan (esclavitud), sean ordenes o criterios de nuestros mismos connacionales, que no sería de extrañarse. Porque también estos, han provocado la corrupción intramuros en la industria maquiladora.

Pero si desaparece este sector económico, pues tenemos la opción de dedicarnos al narcotráfico, al fin que en breve puede haber amnistía en este giro.Por lo pronto ya son las cinco de la mañana, vámonos a camellar al maquilon!!!!FELIZ NAVIDAD A TODOS……….A TODOS!!!!

Jose Luis Rodriguez Chavez

