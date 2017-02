Cabada Remake

CIUDAD JUAREZ.- El Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, tomo protesta esta noche al doctor Francisco Ramírez Montañéz, como nuevo Director de Salud y al arquitecto Juan Enrique Díaz Aguilar como Director General de Planeación y Evaluación.

Diaz Aguilar va en substitución de Luis Manuel Aguirre, quien pasa a ser el primer asesor de la administración.

Ramírez Montañez es un excelente médico y buen administrador alguien que estará muy al pendiente del convenio que se tiene con Poliplaza Médica para garantizar el mejor servicio para los empleados municipales.

Luis Manuel Aguirre, quien va a trabajar muy de cerca para la realización de diversas gestiones a nivel nacional.

“Le he pedido que me acompañe en una asesoría. La Presidencia Municipal, a pesar de que algunos aseguraban que tenía una cantidad de asesores impresionante, como ocurría en el pasado, no lo es”, recalcó.

