Buitres en PVEM

CAMARGO.- La dirigencia del PVEM comenzó a pelearse por los despojos del partido tras la derrota 2016.

La regidora pevemista María Andrea Sevilla López, se declaró independiente y lanzó serias acusaciones contra dirigentes del PVEM propiedad de la diputada Maria Avila y su esposo Alejandro Gloria, tambien diputado..

Detrás del virtual golpe de estado contra la edil camarguense estaría la exdiputada y delegada de Semarnat, Brenda Rios, esposa del diputado Alex Lebaron, quien intenta colocar como dirigente municipal a su amiga Erika Ortega..

En una carta dirigida al Presidente Municipal Sevilla denunció agresiones, extorsiones y amenazas de Rocío Gutiérrez para expulsarla del comité municipal.

“…sirva la presenta para hacer de sus conocimiento mi declaración como regidora independientes deslindándome de cualquier asunto con el partido político Verde Ecologista. El motivo del cual obedece esta decisión es por razones, estrictamente de seguridad, a mi familia, bienes, negocio y a mi persona. Les comparto que he sido agredida, amenazada y hoy en día extorsionada por el partido político Verde Ecologista, principalmente por la señora Roció Gutiérrez, la cual fue identificada como delegada estatal del partido verde ecologista.

Este hecho ocurrió el pasado jueves 16 de febrero del presente año donde me exigían mi renuncia como regidora d este ayuntamiento, justificando sus exigencias por no acceder a negocias, hacer, ejercer movimientos que solo benefician al partido político verde y no a los ciudadanos de Camargo. Deseo aclarar que estas agresiones, amenazas se han presentado en varias ocasiones y no ha sido solo en la fecha que acabo de citar. Al día de hoy presento mi declaración como regidora independiente en un movimiento de tranquilidad, aun y dadas las circunstancias. Deseo lo mejor al partido, militantes y simpatizantes de este partido político.

Hago responsable a la señora Rocío Gutiérrez, identificada como delegada estatal del partido verde ecologista como también al partido político verde ecologista, de cualquier coa que pueda pasar a mi familia, mis vienes (sic), a mi negocio y a mi persona”

El Partido Verde pretende dejarle el puesto a su suplente Erika Olivia Ortega, residente de Chihuahua.

