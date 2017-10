Ave de Mal Agüero

OKLAHOMA.- Los habitantes de Oklahoma no salen de su asombro.

Un avión charter que transportaba al equipo de Basquetbol Thunders con rumbo a Chicago, sufrió un extraño accidente aéreo en los altos cielos.

La nave que volaba a 30 mil pies de altura se vio de pronto sacudida en su estructura al chocar contra un objeto desconocido.

Cuando la nave aterrizó en Chicago, la tripulación encontró un golpanazo de un metro de un ancho en la nariz achatada de la nave.

Oficiales de Delta Airlines atribuyeron el asunto a un pájaro que fue impactado, lo que soló generó mas dudas porque el choque en las alturas se produjo durante la noche, cuando las aves no vuelan.

Los jugadores están agradecidos con Dios por salir vivos del accidente, pero la pregunta flota en el aire.

¿Que fue lo que causó esto?

Hey @NASA @neiltyson @BillNye

We had a rough flight to say the least.

30000 feet in the air.

Flying to chicago.

What caused this? pic.twitter.com/uEVrEm7noi

— Steven Adams (@RealStevenAdams) October 28, 2017