Aunque Sea Sin Gasolina

Compra Peniche patrullas de lujo para Vialidad aunque los agentes no tengan uniformes ni gasolina

CHIHUAHUA.- El fiscal César Augusto Peniche no escuchó las recomendaciones de nadie y mandó comprar 21 patrullas modelo Interceptor en las que invertirá más de ocho millones de pesos para Vialidad.

La medida fue criticada porque no son necesarias para el trabajo de los agentes de Vialidad y deberían ser para corporaciones policiacas.

Cada una de las unidades tiene un costo superior a los 400 mil pesos, mientras que los agentes de Vialidad no tienen uniformes, no hay gasolina y las calles de la ciudad ni siquiera tienen las líneas divisorias marcadas por que no hay pintura.

Comentarios