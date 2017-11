Aplauso a Líderes Juarenses

CDMX.- Great Place to Work (GPTW) entregó reconocimientos a los 20 CEO’s (Chief Executive Officer) nominados a ser The Most Trusted CEO 2017 (El Director más Confiable).

Figuran Jesús Sandoval, director general de Grupo Ruba; y Laura Muñoz, directora general de supermercados S-Mart, empresas chihuahuenses con matriz en Ciudad Juárez.

The Most Trusted CEO es una de las vertientes que el corporativo GPTW –mediante miles de encuestas y metodología diversa– contribuye al ambiente y a la cultura laborales de cada nación del mundo.

La maximización del potencial humano de los trabajadores fue el tema coincidente de los 20 directivos nominados a ser The Most Trusted CEO 2017 de la organización GPTW.

Michelle Ferrari, directora general de GPTW México, destacó la importancia que tienen las compañías al no sólo convertirse en el mejor lugar para trabajar, sino en un lugar donde exista la inclusión y se tome en cuenta a cada una de las personas que colaboran en las compañías.

En conjunto los 20 CEO’s que fueron nominados este año lideran a más de 35 mil empleados en todo el país.

Los premios The Most Trusted CEO 2017 fueron otorgados en tres categorías: organizaciones con menos de 500 empleados, compañías entre 500 y 5 mil empleados, y empresas con más de 5 mil. Ruba fue nominada en la de entre 500 y 5 mil.

“Esta distinción de haber sido nominado para The Most Trusted CEO 2017 es un reconocimiento al trabajo realizado por todos los que formamos parte de esta gran empresa en sus 37 años de exitosa trayectoria”, expuso Jesús Sandoval, director general de Ruba desde 2010.

Ruba, una empresa desarrolladora ubicada entre las 5 más importantes del país, mantiene operaciones en 18 ciudades de 12 estados del país, y en sus casi cuatro décadas de operaciones ha dotado de vivienda a más de 375 mil familias mexicanas en los segmentos de interés social, media y residencial.

Quienes obtuvieron los primeros lugares fueron: Simón Cohen, de Henco Global; María Dolores Sánchez Cano, de Jafra Cosmetics; Jorge Silva, de Microsoft México; y Sergio Leme, de Whirlpool México.

LOS 20 MEJORES CEO’S DE MÉXICO 2017

Laura Muñoz, de Supermercados S-Mart, empresa de comercio minorista con 15 mil empleados, con operaciones en el norte del país.

David Penchyna, de Infonavit, una de las principales entidades hipotecarias del mundo.

María Dolores Sánchez Cano, CEO mundial de Jafra Cosmetics, con una fuerza de ventas de 500 mil personas en el orbe.

Jesús Sandoval, viviendera Ruba.

Mitl Llamas, Hidrosistemas Baja.

María del Carmen Alarcón, Lazos IAP.

Juan José Copeland, CPA Corporate Properties.

José Enrique Sola, México Tower Partners.

Simón Cohen, Henco Global.

José Manuel Caamaño, Takeda México.

Carlos Eduardo Mondragón, Dimension Data.

Enrique Cortés, Luxoft México.

Erik Dalersen, Diageo México.

Therry Heude, Kantar World Panel.

Jorge Silva, Microsoft México.

Ricardo Alejandro Montaudón, RCI México.

Gonzalo Vera, Catalonia Hotels & Resorts.

Enrique Julio Zorrilla, Grupo Financiero Scotiabank.

José Carlos Azcárraga, Grupo Posadas.

Serrgio Leme, Whirlpool México.

