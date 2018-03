Debo puntualizar que los destinos de México cada 6 años se reinventan; cada

Presidente de la Republica llega imponiendo su visión de país. El PRI gobernó

sistemáticamente durante más de 70 años; el PAN únicamente logro hacerlo por

12 años. Sin embargo, este sexenio que termina, en un análisis en retrospectiva,

resulta ser el más cuestionado y defenestrado por el pueblo. Me atrevo a decir

incluso que el otrora villano favorito Carlos Salinas de Gortari ha guardado su traje

y ahora lo porta Enrique Peña Nieto.

¿Qué es lo que México requiere como país?; ¿más de lo mismo? ¿O una visión

nueva, fresca, dinámica, llena de futuro y de oportunidades de crecimiento? ¿Qué

México no necesita atender tres grandes problemas del País: educación,

impunidad y la corrupción?

La respuesta a esta pregunta surgirá en el resultado de la jornada del 1 de julio de

este año. Por eso, más allá de los apasionamientos partidistas, es muy importante

razonar adecuadamente a quien elegiremos los mexicanos. La participación

ciudadana es la clave para cambiar el régimen.

En este contexto, resulta preocupante el ataque sistemático que se le ha dado a

Ricardo Anaya, ahora candidato a la Presidencia de la Republica realizada desde

el gobierno federal. La burda manera de querer posicionarlo como corrupto, como

lavador de dinero, incluso en el absurdo del hijo de puta cuya autoría pretendieron

inculcar, no es más que una desesperada estrategia para rescatar la alicaída

campaña de José Antonio Meade. Aquí es donde los mexicanos de bien nos

cuestionamos ¿y luego? ¿Acaso nadie piensa que la procuración de justicia en

nuestro país es un verdadero desastre y se presta incluso a la manipulación

política?.

Sostengo que la decisión entre un modelo anquilosado, caduco, sin ideas

novedosas, sin castigo a la delincuencia ni a la corrupción, no puede bajo ningún

concepto ser lo que mi país requiere, por eso AMLO no debe ganar.

Reconozco que soy solo un ciudadano más que emitirá su voto este 1 de julio,

pero no tengo la más mínima duda que Ricardo Anaya Cortes es quien merece no

solo mi voto de confianza, sino el mayor de los talentos que pueda yo aportar,

para salir desde el primer minuto del día que inicien las campañas políticas a la

calle, a cualquier foro para sostener la factibilidad de un México distinto, donde el

mayor porcentaje son jóvenes de entre 19 y 30 años.

Gracias a las redes sociales contamos con vasta información sobre las propuestas

que están sobre la mesa, circula un video por whatsapp donde Ricardo Anaya

delinea parte de su visión de país, diciendo entre otras cosas que las energías

renovables son parte ya del futuro del mundo, debiendo alterar nuestra visión

sobre lo mediato para actuar sobre los escenarios que vamos a tener más allá de

los próximos 2 o 3 años.

Nos quejamos tanto los mexicanos sobre nuestro gobierno, sin darnos cuenta que

al votar estamos dibujando lo que queremos como país.

Por ultimo hay que puntualizar que el tamaño del miedo, es el tamaño de los

ataques a Ricardo Anaya, ese hombre visionario y modernista que le apuesta al

México del futuro lo que le causa pavor al régimen priísta y al fervor populista que

terminaría por hundir a México en el caos y la miseria.

Por eso vamos de Frente por México. Anaya ganará y México emprenderá de

nuevo el camino de la esperanza y la realidad para un país de oportunidades que

millones de mexicanos siguen esperando, esto hay que puntualizarlo…

Abelardo Valenzuela Holguín

