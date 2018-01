CDMX.- El Gobernador Javier Corral prendió la mecha de la guerra electoral en Mexico con explosivas acusaciones contra el gobierno federal y el presidente Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa, Corral acusó al Secretario de Hacienda Jose Antonio Gonzalez Anaya de retenerle las participaciones federales de Diciembre por las investigaciones contra Cesar Duarte y el exsecretario del PRI Alejandro Gutierrez, actualmente preso en el penal de Chihuahua.

-No voy a negociar esta investigación ni por todo el presupuesto de Chihuahua- advirtió Corral, quien agregó estar listo para la batalla que se avecina.

La presentación de Corral en rueda de prensa la hizo acompañado de prominentes figuras de la alianza PAN-PRD, que lleva como candidato a la Presidencia al exdirigente panista Ricardo Anaya.

Estuvieron arropándolo sentados a sus espaldas Santiago Creel, Ernesto Ruffo, el perredista Guadalupe Acosta Naranja, la politóloga Denisse Dresser, el Anayista Jorge Castañeda y una docena mas de personalidades vinculadas al Frente entre los que destaca Santiago Nieto, el ruidoso Ex de Fepade..



El mandatario de Chihuahua presumió haber atacado el modus operandi de la corrupción politica en Mexico y acusó a Pena Nieto de no querer extraditar a Cesar Duarte, pero si retener el dinero que corresponde a los Chihuahuenses.

El punto culminate de su denuncia fue cuando reveló haber sostenido una reunion con el Secretario de Hacienda el pasado 4 de Enero, en el que el secretario Jose Antonio Anaya le negó los recursos de manera unilateral y sin base legal alguna, en reproche por la investigación de corrupcion contra Gutierrez, Duarte y Manlio Fabio Beltrones.

En sesión de preguntas y respuestas, Corral aseguró que el Exsecretario de Hacienda Jaime Herrera, eje central de la corrupcion Duartista no es testigo protegido, pero no explicó porqué no ha sido detenido.

Tampoco han sido aprehendidos algunos personajes panistas involucrados en narcopolitica por el Caso Miroslava como Alfredo Piñera y Mario Vazquez.

-En Chihuahua no hay testigos protegidos ni se protege a nadie- dijo sin empacho el mandatario estatal, quien prometió mas revelaciones comprometedoras sobre la reunión privada con el Secretario de Hacienda.

