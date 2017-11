Anuncia Daniel Cereceres que no busca reelegirse en la Zona Uno de Beisbol estatall

CIUDAD JUÁREZ.- Daniel ‘Chito’ Cereceres, dejó el equipo de beisbol de Indios de Juárez al descartar reelegirse como jurisdiccional de la Zona Uno de Beisbol del estado.

“La razón principal que tome esta decisión es por el hecho de que he visto y entendido que las condiciones que se requieren entorno a un cargo de tal importancia y trascendencia para este deporte que tanto queremos no me favorecen en este momento “, explicó Chito.

Agregó que ahora se dedicará concretar proyectos personales y familiares que había estado posponiendo.

Cereceres agradeció al presidente de la Liga Estatal de Beisbol, Francisco Javier Fierro, por depositar su confianza al designarlo en el cargo, e indicó que ya le había notificado esta decisión días atrás.

