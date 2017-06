Al DIablo las Instituciones y Partidos

Jose Luis Rodriguez Chavez



Convocada para el domingo día del padre en Chihuahua capital, miles de simpatizantes del movimiento de Andrés Manuel López Obrador se dieron cita en la plaza de armas. Ante un calor insoportable, los chihuahuenses asistentes esperaban atentos al líder de MORENA. Ya con anterioridad se hablaba de un pacto ciudadano en otras palabras un “acuerdo de unidad”.

La pregunta se lleva a cabo en todo el país o solo es un proyecto en chihuahua? De desarrollarse como este domingo en Chihuahua es de encender los focos rojos, porque no dudo hay muchos decepcionados de esta presentación. Y la decepción ronda por los invitados especiales a participar en este proyecto. Más de lo mismo!!!!!

Vamos a mencionar a solo algunos de los principales protagonistas del cambio………perdón ese nombre es el que se dio en 2012 a los participantes. Hoy como lo asevera Juan Carlos Loera de la Rosa, es un acuerdo de unidad para que el país se gobierne con rectitud, firma el que esté de acuerdo. Y fue la tarea más difícil y crucial para los líderes de estas siglas, conseguir a los mejores actores.

Cruz Pérez Cuellar, panista desde su juventud. Diputado local y federal en dos ocasiones (una de ellas durante la gestión de Felipe Calderon). Presidente del PAN, en el consejo estatal, también en dos ocasiones. Es decir más de la mitad de su vida bajo las siglas blanquiazules. Agregando que hace muy poco fue candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Chihuahua.

Víctor Valencia de los Santos, de igual manera desde muy joven en el PRI, líder juvenil, diputado local y federal bajo las siglas del tricolor, funcionario federal en el gabinete de Peña Nieto.

Alfredo Cervantes ex rector de la UACJ, priista de cepa, ex candidato a diputado federal, ex director de la prepa del parque central y ex delegado del ISSTE en esta frontera.

Jaime Beltrán del Rio, panista de la nueva ola, ex alcalde de Delicias por el PAN. Y Recientemente candidato a gobernador por el PRD al estado de Chihuahua.

Héctor (ETI) Barraza, amigo de Víctor Valencia en las juventudes revolucionarias del PRI, luego en el PRD, diputado local y federal. Negocia con Cesar Duarte (PRI), la alianza para llegar a la sindicatura en la capital del estado, en la alianza PRD-PRI.

Hoy muchos simpatizantes de MORENA, incrédulos, señalan………..que alguien me explique.

El problema para MORENA, es que si este esquema se está replicando a nivel nacional, perderá muchos adeptos. Principalmente cuando señalan y critican al PRIAN, pues al parecer están escupiendo….’pa rriba.

Andrés Manuel López Obrador, al estilo Poncio Pilatos se lava las manos y señala que todos son bienvenidos pero que no esperen una chamba en el gobierno.

Caray esta reflexión de AMLO, es infantil o vende tontos. Los oportunistas que hoy se acercan a MORENA, no es porque se hayan revindicado. No, no y no, buscan un escaparate más para seguir viviendo del erario público.

A nivel nacional se escucha el run run del acercamiento de Elba Esther Gordillo y vaya usted a saber que otros rapiñaros personajes, salidos de las catacumbas de los partidos políticos.

AL DIABLO CON LAS INSTITUCIONES Y PARTIDOS POLITICOS, QUE TIENEN HUNDIDO A MEXICO.

