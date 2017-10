Agenda del PAN Chihuahua

Todavía no tengo claro el porqué, pero el 2018 será un año emblemático; para bien o mal del país van a pasar una de estas tres cosas:

a) Va a volver a ganar el PRI la Presidencia de la República, en la persona de José Antonio Meade Kuribreña (¡En la meade!) si ocurre el inciso b);

b) Va a volver a perder el PAN si el famoso frente opositor no elige al candidato —de candidatas ni hablar— correcto; y no vayan a salir con la estupidez de que el comentario es misógino; el hecho es que en el Frente no hay mujer que, sin afrentarlos, enfrente a los varones de mero enfrente; y

c) La tercera es la vencida, va a ganar “El Peje” si ocurre una de estas dos cosas: el inciso b) anterior y si no empieza, como ya le pasó en dos ocasiones, a copiar a las palomas; es decir: camina y la caga.

En franco contraste, en Chihuahua el asunto es cosa de coser y cantar: el PAN sólo tiene una agenda posible y se puede resumir en las tres reglas básicas del dominó o 3R:

Respeta la mano: aparentemente esta regla sólo consiste en ayudar al aliado; luego te das cuenta de que no aplica sólo al juego porque es regla de vida y quiere decir que “respetar la mano” es lo mismo que respetar el esfuerzo del compañero, es la capacidad de trabajar en equipo; los diputados del PAN, sin excepción, locales y federales, así como sus alcaldes y síndicos, han hecho su mejor esfuerzo por complacer a su jefazo (quien éste sea), entonces: procúrenlos, quiéranlos, cuídenlos, cobíjenlos, atiéndanlos, apóyenlos… respétenlos;

Repite la ficha: en el domino se traduce en persistir y ser coherente en acomodar las fichas; ésta es otra regla que va más allá del juego y, en política, la importancia de ser consistente en tus acciones o ideas, es emplear el mismo criterio que empleaste en el pasado: ya usaste a los diputados (locales y federales) así como a las presidencias municipales y sindicaturas, ya te serviste de ellos, ya demostraron su valía y compromiso, ya probaron su lealtad partidista, ya fueron fieles hasta la ignominia, procúralos, quiérelos, cuídalos, cobíjalos, atiéndelos, apóyalos… respétalos;

Rechinga al contrario: Es muy simple, limítate a cumplir con tu objetivo; como las anteriores, esta regla tiene que ver con tu actividad cotidiana: no te quedes a medias e identifica de manera correcta a tus adversarios que no son, por cierto, ni los diputados (locales y federales) del PAN, ni sus presidentes municipales, ni sus síndicos; por eso es necesario procurarlos, quererlos, cuidarlos, cobijarlos, atenderlos, apoyarlos… respetarlos.

Lo anterior es de capital importancia si se considera que, ni el Gobierno del Estado ni el Comité Estatal las traen todas consigo; basta reparar en un detalle ínfimo, pequeñito, minúsculo, insignificante, el informe de la Diputada preferida del régimen, “Blanquita” Gámez; quien a pesar del acarreo cómico-burocrático-político-partidista-mágico-musical terminó en un deslucido evento en donde, al final, hubo que retirar sillas del fondo del recinto para que no se viera como lo que al final resultó: un “cebollazo” del mandón de turno, al mejor estilo priísta.

Por eso el PAN de Fernando Álvarez lo tiene fácil: Debe limitarse a respetar las tres reglas básicas del dominó: procurar, querer, cuidar, cobijar, atender, apoyar y respetar a “su” gente: el PAN y los panistas. Si no le sabe, si no lo entiende, pregúntele a César Jáuregui…, a César Jáuregui…, a César Jáuregui… (¿cómo lo defino?), a César Jáuregui su amigo, un experto en estas lides y quien, sin duda, me dará la razón.

