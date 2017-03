Adulterio y Crimen en Palacio

Reneé Barquet

Yo, María Renée Barquet Fuentes, en pleno uso de mis derechos y facultades, número de registro en el Partido Acción Nacional no. RM00162219 declaro verdad los siguientes hechos y fotografías:

Antecedentes

Comencé mis labores en el Partido Acción Nacional en 2015 en la campaña del ahora presidente municipal de Naucalpan, Edomex. Édgar Olvera Higuera. Antes había trabajado en el Gobierno del Distrito Federal y en el Consulmex Denver.

Comencé a trabajar en el Proyecto de Javier Corral desde la elección interna en 2015 contra Ricardo Anaya. En la que fungí como coordinador juvenil regional, administré las redes sociales “Rebelión Juvenil Javier Corral” dedicadas a los jóvenes y colaboré en todas las giras de trabajo; Coordiné también a los representantes de casilla y comencé a coordinar los grupos de operadores a lo largo de todo el Estado de México; El coordinador regional en esa ocasión fue el Ing. José Luis Durán Reveles, ex alcalde de Naucalpan, con quien después me integré como coordinadora de Medios de Comunicación y Enlaces. Hasta octubre de 2017 oficialmente pertenecí al equipo del Partido Acción Nacional del Estado de México de José Luis Durán Reveles.

En el comité de A.N. en el municipio de Tecámac, Javier Corral da un mensaje de campaña. En el fondo, Austria Galindo hoy Secretaria de Cultura de Chihuahua y yo.

Con mi trabajo en la oficina del Ing. José Luis Durán pude reunir un buen número de operadores, así que después fuimos invitados a colaborar en la campaña de Javier Corral para Gobernador del Estado de Chihuahua en 2016

Con Javier Corral, Rocío Reza Gallegos actual Secretaria de Desarrollo Municipal del Estado y dos de mis colaboradores, de fondo José Pablo Mendoza, secretario Particular de Javier Corral)

Ya con Javier Corral como gobernador electo se nos invita a mí y a mi grupo de más poderosos coordinadores de operación a formar parte de una Fracción Panista llamada “ADN” Acción Democrática Nacional, en la que teníamos Asambleas plenarias con derecho al voto y uso de la palabra para definir el rumbo de nuestro grupo dentro del partido. En dicha ocasión, el gobernador electo y yo charlamos y me hace saber que dado el buen resultado mío y de mi grupo en campaña, nos ofrecerán espacios de trabajo dentro del nuevo gobierno del estado. Yo le hago saber que por medio de mi trabajo en campaña y gracias a mis operadores he conocido a la Diputada Electa Maribel Hernández Martínez del Distrito 08 de Ciudad Juárez y hemos comenzado a pactar un espacio laboral para mí con lo que queda complacido.

Hechos

Conocí a la ahora Dip. Maribel Hernández Martínez en la campaña de Javier Corral en la elección de junio de 2016. Nos vimos en la ciudad de México para convivir y hablar acerca de un espacio profesional para mí en su equipo de trabajo por el que en un inicio habíamos charlado un sueldo de 30 mil pesos al mes.

Al llegar la toma de protesta en octubre de 2016 la diputada me ofrece un puesto como asesor por el que requiere me mude a la ciudad de Chihuahua el primer día de noviembre de 2016. Por ofrecimiento de ella acepto compartir con ella la casa habitación alquilada por ella ubicada en Universidad Iberoamericana #9925, Chihuahua, Chihuahua. Ello con el fin de hacer eficiente el traslado al Congreso del estado de ambas, y dado el lazo de amistad formado en los meses anteriores.

En las imágenes que a continuación anexo, aparezco en compañía de: Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Ceballos, Gustavo Madero, actual Jefe de Gabinete del Gobierno del Estado de Chihuahua, Manuel Gómez Morín, Manuel Pérez Cárdenas, Ex cónsul en Chicago, José Luis Durán, Ernesto Cordero, Senador, Margarita Zavala, Rocío Reza Gallegos, Actual Secretaria de Desarrollo Municipal del Estado de Chihuahua y el grupo de coordinadores de operación del estado de México, en la toma de protesta de Javier Corral Jurado como Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y en la comida de celebración en el restaurante “Mochomos” en Chihuahua, Chihuahua.

Posterior a la toma de protesta le primera semana de noviembre me integro formalmente al equipo de la Dip. Maribel Hernández. Mi trabajo como asesor consistía en hacerme cargo tanto de su comunicación y medios, como de todas sus redes sociales, diseñar el marketing, logotipo, slogans y todo el contenido; así como asesoría en cuanto a políticas públicas, iniciativas de ley y trabajo legislativo en el pleno y en comisiones, giras de trabajo, gestorías y eventos especiales en el distrito, vivíamos juntas de lunes a jueves en Chihuahua y de viernes a Domingo viajábamos a Cd. Juárez a cumplir con el distrito y ella viajaba también a ver a su familia y esposo que radican en aquella ciudad. Su esposo, Raúl Rodríguez, ciudadano americano trabaja en la ciudad de El paso Texas, la diputada por motivos que ella refiere como “un malentendido” en la línea fronteriza, al querer pasar como ciudadana americana en 2011 habiendo olvidado su VISA tiene prohibido obtener de nuevo dicho documento de ingreso a los EU.

La primera foto oficial del equipo cercano, a la izquierda de camisa violeta claro Oscar Talamantes, de extracción príista. A la derecha de barba y anteojos, Alan Martínez Jurado, se ostenta de ser sobrino del gobernador Javier Corral Jurado. Ambos asesores de la diputada Hernández (de rojo al centro). Talamantes en la oficina de enlace, y Martínez Jurado en el Congreso.

En las siguientes imágenes obtenidas del Facebook Oficial de la Diputada Hernández se detallan varios de mis días de actividad en el Congreso y se hace constar mi participación en su equipo, así como una foto de mis tarjetas de presentación oficiales con las que aún cuento físicamente.

El jueves 17 de noviembre del 2016 las cosas empezaron a cambiar para mí pues la diputada me pide sea su cómplice y confidente, me muestra su teléfono celular (del que a partir de ese día me otorga acceso total poniendo yo misma las claves de seguridad para cuidar de ella) en dicho teléfono había mensajes del Gobernador Javier Corral, anunciándole que iría a visitarla con pizza para cenar a la casa de nosotras con fines románticos entre ellos, motivo por el cual Maribel sin decirle a nadie más el motivo real, inventa una versión oficial donde la presidenta del Congreso Blanca Gámez, junto con el gobernador y varios personajes importantes irían a cenar para pactar un prometedor proyecto secreto para impulsar la carrera de Maribel Hernández. Nos entrega sus tarjetas de crédito, las llaves de su camioneta y nos pide a Talamantes, a Alan Mtz. Y a mí que vayamos a un restaurante “Chilis” a beber algo en lo que ella se desocupa pues esa noche Talamantes sería huésped en nuestra casa. Esperamos hasta aproximadamente las 4 am para que ella nos avisara que podíamos volver a casa. Al día siguiente nos vamos a Cd. Juárez en donde en un espacio de privacidad ella me busca para contarme a solas que a partir de esa noche ella y el gobernador Javier Corral iniciaron una relación romántica extra marital.

La diputada Maribel Hernández, comienza a darme a guardar cosas de la relación entre ella y Javier Corral que ella cree importantes, pues en varias ocasiones me comenta que si él llegara a traicionarla ella cuenta con el equipo profesional necesario para fabricarle pruebas a partir del material que yo le guardo, pudiéndolas manipular para incriminar al gobernador por cualquier delito. Asimismo, me comienza a decir con claridad y de frente que pese a ser amigas, ahora sé demasiado y me estoy enterando de tantas cosas que, al terminar la gestión como diputada de ella, tendrá que matarme. Aquí algunas de las fotos y mensajes que ella me dio a guardar mismas que me expresó tiene intención de utilizar en contra del Gobernador Javier Corral:

A partir de una cena donde coincidimos con la directora de Medios de Comunicación de Palacio de Gobierno y el consultor político Marco Sifuentes empiezo a notar un clima hostil en mi trabajo, pese a ello continué por miedo a la sentencia antes mencionada. (foto)

Ella me obligó a tapar su relación con el gobernador sirviendo de alfil para crear mentiras cuando ellos se veían, el gobernador va a visitarla hasta la fecha a la casa que compartíamos en la calle Universidad Iberoamericana #9925, ella acude frecuentemente a la oficina de él a Palacio de Gobierno a altas horas de la noche, o se encuentran en el departamento de él en la calle Lucerna #60 en la Ciudad de México, hechos que la diputada me obligó a ayudarle a cubrir. Incluso en una visita a la ciudad de México, acudo con mi amigo Iván Reyes a recogerla al aeropuerto pues yo había llegado a la ciudad un día antes, a nuestra llegada a la calle Lucerna en el auto de mi amigo ella se queda sin batería en su celular sin poder avisarle a Javier Corral que le abra el portón del edificio desde arriba; estábamos todos afuera cuando el gobernador personalmente bajó a abrir la puerta. Javier Corral me miró con sorpresa, pero al comprender que yo era la que cubría la situación, me saludó con gusto y me preguntó por cosas acerca de mi llegada a Chihuahua, nos despedimos, esa noche mi amigo y yo convenimos nombrarla como “el secreto” y jamás tocar el tema pues yo tendría que seguir siendo leal a las instrucciones de mi jefa y guardar silencio si no quería que la amenaza se cumpliera.

En aquella ocasión para justificar la visita a la Ciudad de México de la diputada me vi obligada a pedir apoyo a mis compañeros y ex jefa de la Escuela de Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal sin darles a conocer los verdaderos motivos de la visita para que me permitieran sacar algunas fotos de comidas de amistad y permitirle a la diputada el ingreso a la dependencia a sacarle fotografías para subir a sus redes sociales. Las fotos son las siguientes:

A nuestro regreso a Chihuahua el clima hostil en mi contra creció más, el otro asesor Alan Martínez Jurado sobrino del gobernador Corral, me empezó a hostigar laboral y sexualmente, hechos que yo le hice saber a la diputada, mismos que ella restó importancia argumentando que “su Alan” era sobrino del gobernador, asimismo se me prohibió que dijera a las personas a nuestro alrededor los lugares en los que había trabajado con anterioridad pues eso viniendo de alguien nativo de la Ciudad de México como yo “le molestaba a la gente de Chihuahua”.

Cerca del 31 de noviembre, falleció un familiar de la diputada en el estado de Sonora en un accidente carretero según versiones oficiales, la diputada antes había hecho de mi conocimiento que por ajustes de cuentas en su familia habían asesinado a otro de sus cuñados y quemado el rancho de sus padres. Ese fin de semana la diputada viajaría a Juárez donde se presentaría a los funerales, y yo me quedaría en Chihuahua a terminar los reportes de actividades mensuales de cada uno de los miembros del equipo de trabajo pues esa era una de las tareas bajo mi entera responsabilidad. La mañana del sábado 3 de diciembre ella sale rumbo a Juárez a medio día, sin embargo, unas horas después ella no llega a su destino y su esposo y equipo en Juárez me avisan a mí, así que comenzamos a buscarla por casi 8 horas hasta que aproximadamente a las 10 de la noche ella llega en compañía de Alan Martínez Jurado a bordo de la camioneta de ella en estado de completa ebriedad. Martínez Jurado llega violento conmigo y trata de golpearme, yo lo saco del domicilio y el patea la puerta de entrada. En las imágenes los textos que muestran parte de las horas de búsqueda de la diputada.

Recuesto a la diputada Hernández en el sillón de nuestra sala, y le brindo los cuidados necesarios para su estado de completa ebriedad. Ella me cuenta que han estado bebiendo hasta ahogarse con otros asesores, y la diputada Citlalic Portillo, me pide que envíe un mensaje de texto a su marido desde su celular para avisarle que está bien pretendiendo ser ella. Como antes mencioné la diputada me daba completo acceso a su celular y yo misma había colocado los códigos de seguridad para protegerla, dada la información que ese celular contiene respecto a la comunicación entre ella y el gobernador Javier Corral acerca de su relación extra marital. Incluso ella y yo convenimos guardar su contacto con el pseudónimo de “Mr. Big” mismo sobrenombre que sólo conoceríamos ella y yo, y que yo tendría la orden de cuidar ese teléfono mientras ella estuviera, ocupada, en el pleno, o en cualquier reunión, bajo la orden expresa de que al ver ese pseudónimo en pantalla viera de qué se trataba y si era posible le diera conocimiento a ella de una manera discreta sin levantar sospechas, pues además ella me daba a conocer todos y cada uno de los detalles de su relación con el gobernador.

Al abrir el celular por consentimiento pleno de la diputada para enviar el mensaje que me solicitó, encuentro abierta la conversación entra ella y Alan Martínez Jurado, donde ellos además de hablar en mi contra refieren que Martínez Jurado es el departamento de “amenazas” de la diputada, que ya me sentenció y los pormenores distorsionados de aquella cena con Adriana Siqueiros y Marco Sifuentes a quienes yo conocía con anterioridad y pude comprobar que las versiones de ella acerca de que Sifuentes le pidió me enviara con él a “darme un estate quieta” a manera de amenaza eran inventos de la diputada. Yo compruebo la falsedad de las sentencias de la diputada por medio de mi ex jefe José Luis Durán Reveles, amigo de Sifuentes, a quien de manera personal y como mi mentor y político formador consulto la situación, sin que esa consulta entre ambos fuera difundida en ningún medio ni a ninguna persona. La conversación es la siguiente:

Encontrado lo anterior le expreso a Oscar Talamantes y Alan Martínez sin decir nada de lo que he leído, que me preocupa el clima hostil en hacia mí y expreso mi deseo de buscar la armonía. Oscar Talamantes refiere haber grabado esa llamada sin mi autorización.

La diputada me lleva a Juárez el día lunes 4 de diciembre, a que la apoye con las actividades de la oficina de enlace, esa misma tarde me llevan a un restaurante Aplebees, donde la diputada se sienta en otra mesa con gente en una reunión y Oscar Talamantes me llama a una mesa a hablar a solas. En ese momento Talamantes refiere que a raíz de la grabación de mi llamada han descubierto que yo he cometido una deslealtad y que “en Chihuahua la deslealtad se paga con la vida” que, si no quiero morir, debo salir del Estado cuanto antes, pero que debo ir a Chihuahua y allá van a decidir mi destino. Yo busco el diálogo con la diputada, pero me lo niegan, me dicen que ella no quiere hablar conmigo, esa noche nos quedamos en Juárez y acudo a casa de una amiga a resguardarme por miedo. Llegando al Congreso me encierran en la sala de juntas y me empiezan a decir Alan Martínez, Oscar Talamantes y la diputada Maribel Hernández, que he cometido espionaje, deslealtad y que son delitos por los que darán parte a la Fiscalía del Estado, me obligan a entregarles y a desbloquear mis artículos electrónicos, celular y computadora, ellos empiezan a leer en voz alta todas y cada una de mis conversaciones, incluso las de índole personal, empiezan a sacar fotografías y datos de todo lo que existe en mis cosas incluso la conversación con el ing. Durán Reveles y mi amigo Iván Reyes quien estaba presente la noche que el gobernador nos ve afuera de su casa con Maribel, y quien me da sus opiniones personales, mismas que yo prefiero no son viables y que ella ya sabe que Alan me acosa, que lo único viable es decir la verdad de lo encontrado y cuestionarla, así como decirle que ya no quiero que me siga obligando a tapar su relación con Javier Corral.

No se me permite salir de la sala en ningún momento, no se me permite tener mi celular pues ellos lo retienen para seguirlo esculcando, tampoco se me permite pedir auxilio o llamar a un abogado. Pido tiempo a solas con la diputada y por primera vez se me concede, yo le expreso que ya me niego a seguir siendo obligada a cubrir su infidelidad con el gobernador y a continuar amenazada, cuestiono a la diputada acerca de lo encontrado y de las permanentes amenazas de muerte en mi contra le expongo que temo por mi seguridad y por mi vida, ella refiere que en efecto pagaré con mi vida si me rehúso a seguir guardando su secreto. Yo le respondo que por lealtad seguiré guardando ese secreto pero que me deje ir con seguridad, que no me haga nada y que si ella así lo quiere convengamos una “versión oficial” acerca de la información confidencial que había entre ella y yo pues ella refiere que se siente acorralada porque Talamantes y Martinez Jurado ya la están cuestionando acerca de la misma. Ella y yo convenimos que la “versión oficial” será que ese “secreto” es que en una de nuestras visitas a la Ciudad ella me pidió que la dejara en un lugar del que no recuerdo la ubicación y vi al gobernador ahí, sin poder ver nada más. Yo acepto la versión que ella quiere que digamos y le expreso que para garantizar mi seguridad y que no me maten y como muestra de lealtad eso será lo único que diré cuando se me cuestione, que pese a todo yo le sigo teniendo gran aprecio como las amigas inseparables que algún día llegamos a ser.

La diputada sale de la sala y Oscar Talamantes me encierra ahí sin poder salir ni comunicarme con nadie, hasta que aparece de nuevo y me dice que ya tienen mi confesión grabada que cualquier movimiento en falso darán parte a la Fiscalía del Estado y me meterán a la cárcel o bien, me asesinarán a mí o a cualquiera de los míos por deslealtad, misma amenaza que también me repite Alan Martínez, refiriendo además que la familia JURADO es capaz de todo, que no tengo idea de lo que él y su tío Javier Corral son capaces de hacerme, que “no me la voy a acabar” y que hasta donde esté yo, o cualquiera de mis amigos y familia “nos van a ir a matar” si yo abro la boca. Talamantes me entrega mi carta de renuncia y me dice que va a grabarme y que no puedo salir de esa sala hasta que no le revele todos los secretos que sé de la diputada Maribel Hernández. En ese momento y respetando mi previo acuerdo con la diputada Maribel Hernández, yo me limito a contestar la “versión oficial” que ella y yo hemos acordado. Ni una palabra más.

Se me retiene en el Congreso unas horas más hasta que Oscar Talamantes me saca del lugar en la camioneta de la diputada Maribel, me lleva al Hotel Ibis Chihuahua, mismo que me obliga a pagar por mi propia cuenta diciéndome que tengo prohibido regresar a la casa que habito con la diputada, me entrega mi teléfono celular con mucho material y datos eliminados, incluidas cosas personales, pero no me entrega mi computadora personal, me indica que tengo prohibido comunicarme con nadie, ni siquiera mis familiares, que mi teléfono está intervenido por la fiscalía del estado por orden del gobernador corral, que si hablo ellos lo sabrán y me matarán asimismo si escapo del hotel, me matarán a mí o a cualquiera de mis seres queridos, que ya tienen todos sus datos, y lo menos grave que me puede suceder si desobedezco es que me maten o que metan a la cárcel a mi o a cualquiera de los míos. Talamantes, refiere que al siguiente día pasarán por mí a las 11 am para que me presente a trabajar. Esa noche mi mamá que tenía horas buscándome sin poderse comunicar conmigo logra encontrar el dato de José Pablo Mendoza, Secretario Particular del Gobernador Corral a quien le he dejado como contacto de emergencia, José Pablo me envía un par de mensajes, pero nada para ayudarme. En el hotel me extendieron en fechas recientes estos comprobantes de mi estadía donde consta fecha, y monto pagado esa noche:

Al día siguiente Talamantes pasa por mí al hotel en compañía de Alan Martínez, donde de nuevo me retiran mi teléfono celular, volviéndolo a esculcar y tomar fotografías de su contenido, se me reclama que mi familia haya contactado a José Pablo Mendoza, y no me llevan a presentarme a trabajar al Congreso como se me había dicho, me llevan a la casa donde vivía con la diputada ella no se encuentra ahí, al llegar encuentro mis maletas hechas, Talamantes me indica que por orden del gobernador Javier Corral Jurado y de todo su gabinete si no deseo que me asesinen por traición debo salir en ese preciso momento del estado de Chihuahua, refiere que mi finiquito laboral de me hará llegar vía paquetería y me solicitan revise si no me falta nada. Le refiero a Talamantes que me faltan collares, ropa y accesorios como una mascada marca coach entre otros objetos de valor que le he prestado a la diputada Maribel, pero Talamantes se niega a devolvérmelos.

Me suben de nuevo a la camioneta y me amenazan todo el camino, con que, si hablo, me matarán, Alan indica que ni se me ocurra ponerme los “guantes de box” contra el gobernador, que lo mejor que puedo hacer es salir del estado si no quiero morir o que maten a mi familia, y que lo mismo ocurrirá si en mi estado alguien se llega a enterar de lo que vi, lo que está pasando o de lo que sé. Les pido mi computadora y se rehúsan a entregármela, hasta después de mucho insistir manejan al congreso donde Jorge Nava diseñador de la diputada la entrega, con mucho material borrado, Nava, era el único que conocía las claves para abrir cosas en mi computadora, asimismo, Talamantes Y Alan Martínez, me siguen dando vueltas en el auto sin decirme a donde voy, sin poder tener mi celular y sin permitirme hablar con nadie ni bajar del vehículo, por supuesto en contra de mi voluntad. Así por varias horas hasta que me indican que me llevarán a la terminal de autobuses de Chihuahua, donde debo tomar un autobús hacia el DF. Yo les solicito me dejen en el aeropuerto y yo pago el boleto de avión, a lo que ellos se rehúsan diciéndome que tengo prohibido viajar en avión por orden del gobernador. Me entregan mi celular por breves instantes y alcanzo a enviar un mensaje de auxilio a mi hermana Daniela Barquet en la Ciudad de México, pidiéndole que avise a Durán Reveles y a una amiga en el INE, Marina Ávila lo que sucede y que le indiquen qué hacer. Mi hermana responde que la respuesta de Marina ha sido que no me suba al autobús al que insisten en obligarme a que tome, que indique que vienen personas a mi cuidado y que me lleven a tomar un autobús a Cd. Juárez desde donde al día siguiente tomaré un vuelo a la Cdmx. Ellos insisten en quererme obligar a tomar el autobús hasta que llaman a la diputada Hernández a pedirle autorización. Acceden. En todo momento me siguen amenazando de muerte, de cárcel y de destruir mi carrera si algo se llega a saber, y recalcan que todos y cada uno de los hechos son órdenes y mensajes para mí del mismo gobernador Javier Corral Jurado, quien se asegurará de que regrese a la ciudad de México y me mantendrá vigilada.

Me dejan en la terminal desde donde tomo un autobús a Juárez, mi familia me avisa que mi amiga Marina ha enviado personas del INE a cuidarme y resguardarme en Juárez, donde me hospedo esa noche del Martes 6 de diciembre en el hotel “Montecarlo” a nombre del Instituto Nacional Electoral por seguridad no me dan a conocer ningún nombre más que el alias de “Constantino” quien funge como principal responsable de mi cuidado hasta el día siguiente que me ayuda a llegar al autobús que me traslada por mi seguridad a la Ciudad de EL Paso, Texas, donde permanezco resguardada un día saliendo en autobús hacía la Ciudad de Denver, Colorado, donde actualmente permanezco en resguardo TEMIENDO POR MI VIDA, MI INTEGRIDAD, LOS DAÑOS A MI IMAGEN PROFESIONAL Y MI CARRERA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD Y LA VIDA DE MI FAMILIA Y SERES QUERIDOS. En las siguientes fotos las muestras del trayecto:

Hechos posteriores

El día 16 de diciembre sabiendo que mi finiquito laboral llamo al Congreso del Estado, me indican que debo enviar a alguien a recogerlo con un poder y copia de IFE; Pido a mi amigo Daniel Cuevas quien se encuentra de vacaciones en Chihuahua que me apoye, él se presenta con la documentación necesaria el día 21 de diciembre de 2016, en las oficinas de Recursos humanos le dicen que “me manda decir la diputada Maribel que no me lo va a entregar a menos que me presente yo en el congreso y a reserva de que le firme unos papeles que en su momento me dará a conocer” . Ante esta negativa acudo a la Lic. Daniela Álvarez, secretaria administrativa del Congreso quien me refiere que no sabe lo que ocurrió con ese finiquito y que investigará lo sucedido pues ella recuerda la diputada lo recogió argumentando me lo enviaría por paquetería

En diciembre 17 de 2016, la directora de Medios de Palacio, Adriana Siqueiros me busca para hacer de mi conocimiento que a la diputada Maribel Hernández se le ve cada vez más frecuentemente en Palacio visitando al gobernador a altas horas de la noche, hecho que hace cada vez más evidentes los rumores poniéndome en alto peligro por lo que la diputada semanas después se reúne con un amigo periodista radial “Francisco N.” para comentarle que ya sabe que estoy haciendo movimientos para defenderme, y que va a fabricar lo necesario para imputarme el delito de extorsión (pese a no existir tal, pues yo en ningún momento pedí o acepté nada a cambio de mi silencio). Asimismo, le da a conocer que me está investigando por orden del gobernador Javier Corral en busca de cuadrar cualquier delito imputable o fabricar pruebas.

Se publican las notas “Caros Consejos” donde se menciona mi nombre y “Mujer Bonita es de Interés General” y “diputados del PAN enseñan el cobre” En las que se expone el favoritismo del gobernador hacia la diputada cuestionando los verdaderos motivos del apoyo del Gobernador Corral.

Durante todo el tiempo que llevo en los Estados Unidos he buscado diálogo con el Gobernador Javier Corral, mismo que se ha negado a responder, ya he buscado diálogo a través de José Pablo Mendoza y Agustín Pineda sus secretarios particulares en Chihuahua y la Cdmx respectivamente, el primero de ellos ya ni siquiera me contesta los mensajes ni el teléfono, le he solicitado en innumerables ocasiones me extiendan una constancia escrita de mi trabajo en Chihuahua y sigo sin obtener respuesta.

Yo María Renée Baruqet en pleno uso de mis derechos y facultades y ante esta violación a mis derechos humanos, declaro que el gobernador Javier Corral Jurado se ha negado a darme el diálogo y a poner un alto a los actos cometidos en contra de mi integridad por parte de la diputada Maribel Hernández Martínez, a quien responsabilizo por medio de la presente declaración de hechos de cualquier daño hacia mi persona, mi imagen y el daño moral hacia mi carrera profesional. Asimismo, hago responsable a la diputada Maribel Hernández Martínez, y a sus asesores: Oscar Talamantes y Alan Martínez Jurado de cualquier cosa, daño o perjuicio en contra mía y de mi familia. Hago responsable al gobernador del estado de chihuahua Javier Corral Jurado de la omisión de los delitos perpetrados en contra mía, de la privación ilegal de mi libertad y el atentado a mis derechos humanos y civiles.

Asimismo, hago responsables a los cuatro antes mencionados de la fabricación de pruebas falsas en mi contra por cualquier delito que se me impute. Temo por mi seguridad y la vida tanto mía como de mi familia y seres cercanos. Adjunto la identificación oficial de la diputada Maribel Hernández Martínez para los fines legales necesarios.

Este texto fue escrito del puño y letra de Reneé Barquet, ex asesora de la diputada Maribel Hernández; el documento completo fue presentado en el consulado mexicano en Denver, Colorado, el martes 28 de febrero de este año 2017.

