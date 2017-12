22 de Diciembre de 2017

A la opinión pública:

En México, hemos hecho grandes esfuerzos por contar con un Estado de

Derecho basado en el Sistema Internacional de Protección y Defensa de los

Derechos Humanos.

En ese sentido, para hacer cumplir la ley, el primer postulado requiere que

las autoridades se conduzcan con estricto apego a la ley, respetando en todo

momento la presunción de inocencia y el debido proceso.

El lunes, un diario de circulación nacional publicó un reportaje basado en

filtraciones y conjeturas inverosímiles surgidas a partir de una indagatoria

que realiza la Fiscalía del Estado de Chihuahua, en el que, a partir de

declaraciones de un “testigo protegido o beneficiado”, figura de oprobio

judicial que creímos erradicada con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, se

imputaban nexos y conexiones que no existen ni existieron entre

funcionarios del estado de Chihuahua e integrantes del Comité Ejecutivo

Nacional del PRI cuando estuvo a mi cargo de agosto de 2015 a julio de 2016.

Al día siguiente, el martes, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó

categoricamente que no tenían elementos que confirmaran la participación

de ex funcionarios del PRI Nacional en las indagatorias que realizaba la

Procuraduría de Chihuahua y que tuviera el significado que en los medios se

pretendía dar a imputaciones dolosas y falsas.

El miércoles, nos enteramos de la detención de un colaborador cercano, el ex

Secretario Adjunto al CEN, Alejandro Gutiérrez, porque el referido testigo

protegido “le había dicho que le dijo que habría una trama financiera urdida

en altos círculos gubernamentales y del partido”. Así, sin más, sin alguna

prueba que tenga validez judicial, Alejandro Gutiérrez fue detenido en

abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo ni medios

de defensa, para intentar incriminarlo o incriminar a otras personas en una

trama conspiratoria que bien podría ser una novela pero no tiene bases en la

realidad.

Lo que es verdaderamente grave es que se está cometiendo un daño moral

deliberado por las autoridades del Estado de Chihuahua, en busca de

notoriedad política o de condenas mediáticas que no caben ya en nuestro

sistema jurídico. Como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

establecido, las notas periodísticas, los dichos obtenidos al amparo de tortura

o de intercambio de beneficios, que es lo común en los “testigos protegidos”,

habitualmente delincuentes que reciben pagos o canonjías a cambio de decir

lo que quieren que digan, no son prueba plena ante los tribunales, debiendo

ser inaceptables en una indagatoria o en un juicio apegado a la ley.

Recordemos que esa figura del “testigo protegido” nos tiene acostumbrados

a asociarlos con la mentira.

Además, el Fiscal de Chihuahua ha vulnerado el proceso al filtrar supuestos

de investigación que causan daño moral y vulneran la integridad de quienes

son indebidamente mencionados en la investigación de referencia.

Lamentablemente, el gobernador Javier Corral y el Fiscal del Estado de

Chihuahua, han faltado a su deber y vulnerado la justicia al actuar con

“testigos protegidos” que aportan declaraciones a modo, para alimentar

irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática buscando

beneficios en la temporada electoral.

Ante la abierta, evidente y flagrante violación del debido proceso, es que

seguramente todos quienes se han visto agraviados deberán acudir a la

justicia federal para que sea un órgano autónomo e independiente quien

salvaguarde sus derechos humanos y las garantías constitucionales para su

protección.

Quiero dejar en claro que:

• El Presidente de un partido político carece de facultades para disponer

de recursos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público.

• La transferencia de recursos de la Secretaría de Hacienda hacia los

gobiernos locales no es un tema de partido, sino que se trata de una

actividad regulada por las leyes, como el Presupuesto de Egresos y la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

• El Presidente del CEN del PRI no puede y no firmó convenio alguno

con los Ejecutivos Estatales para acordar la transferencia de recursos

federales, por no ser un tema de su competencia.

• Alejandro Gutiérrez no era el Secretario de Finanzas del PRI, sino

Secretario Adjunto, con atribuciones distintas al manejo de recursos

dentro del partido.

• Es inverosímil que el Presidente del CEN del PRI haya instruido a un

Gobernador sobre el destino de recursos, pues ello corresponde al

propio Ejecutivo Estatal en el marco de sus atribuciones.

• En el supuesto de que se hubieran transferido recursos de la Secretaría

de Hacienda al Gobierno del Estado de Chihuahua, en todo caso, eso es

materia de ambas instancias, pero no de quien ocupó la Presidencia

del PRI en esa época.

Atentamente

Manlio Fabio Beltrones R.

