Abandonado Por Peña Nieto

CHIHUAHUA.- El Gobernador Javier Corral llegó al gobierno estatal empujado por Enrique Peña Nieto, pero ahora el Presidente lo ha dejado abandonado en pago a sus traiciones políticas.

El Presidente ni siquiera le contesta el teléfono y con ello, su futuro político es incierto.

Corral se encuentra acorralado. Ha perdido el único sostén que lo mantiene en Palacio por morder la mano que lo tiene encumbrado, en sus bizarros propios arrebatos que lo llevan a creer que merece todo sin mayor mérito.

Cercado por el asfixiante endeudamiento que el mismo ha incrementado, el desprecio popular, la crisis de seguridad que tiene rebasado su gobierno en todo el Estado y peleado por su engreimiento con todas las fuerzas políticas que lo llevaron al cargo, Corral ha vuelto a lo único que saber hacer: Tirar patadas contra todos a todos lados.

En rueda de prensa esta tarde, Corral aprovecho para practicar su deporte favorito y echar pestes otra al Presidente Peña Nieto,a Duarte y contra todo lo que se mueve, a quienes culpa de su negro destino como mandatario.

“Nos sentimos dejados de la mano de Peña Nieto y él nos ha ofrecido apoyarnos, pero pues nomás nos ha ofrecido porque no hemos visto nada. En un año y un mes no he sentido el apoyo del Presidente de la República”, agregó.

Incluso fue mas alla en sus reclamos: denunció un trato injusto, diferenciado y discriminatorio para Chihuahua “y lo puedo sostener frente al presidente de la República”.

Luego reveló cómo ayudaron al exgobernador César Duarte a cerrar los últimos tres años.

“Le dieron para cerrar el año para que saliera de sus hoyos, todos los hoyos negros que nos dejó a nosotros y ni así salieron. Lo más que me dieron a mí en diciembre del año pasado fueron 770 millones de pesos y eso porque anduve pujando ahí por todos lados como a ustedes les consta, ¿No se acuerdan que en la propia Conago le dije “señor presidente, recibimos el Gobierno con 24 millones de pesos?”.

Dijo que acaba de detectar que ese recurso del Programa de Saneamiento Financiero de las Entidades Federativas fue el que se usó para pagar los contratos de empresas fantasmas en Educación.

“¿Qué creen que pasó con ese dinero? Pues fue para el saneamiento partidario,para el saneamiento financiero de la campaña del 2016. Esa es la realidad del trato que nos han dado y por eso yo le voy a pedir al presidente solidaridad con Chihuahua, no conmigo, Peña tiene que voltear su mirada hacia los chihuahuenses”, expresó Corral en un encuentro con los medios.

A mí me dieron 770 millones sólo para cerrar; a Duarte le dieron mil 147 millones. Eso se los dejo a ustedes en la interpretación”, gimió.

